So romantisch war die Hochzeit von Mick Jaggers Sohn Gabriel

Mick Jagger kann sich über eine weitere Schwiegertochter freuen. Sein Sohn Gabriel hat der Schweizerin Anouk Winzenried in der vergangenen Woche das Jawort gegeben.

Zweimal musste Gabriel Jagger (23) seine Hochzeit aufgrund der Corona-Pandemie verschieben. Seit der vergangenen Woche sind der Sohn von Mick Jagger (78) und die Schweizerin Anouk Winzenried nun endlich Mann und Frau. , hat sich das Paar in einer intimen Zeremonie in London das Jawort gegeben.

Nur die engsten Freunde und Familienmitglieder sollen demnach anwesend gewesen sein, darunter Vater Mick Jagger und Mutter Jerry Hall (65), mit der der The-Rolling-Stones-Frontmann von 1990 bis 1999 in zweiter Ehe lebte. Auch Gabriel Jaggers Stiefvater und Medienmogul Rupert Murdoch (90) hat sich das Spektakel nicht entgehen lassen.

Obwohl sich das Paar weitestgehend von der Öffentlichkeit fernhält, hat es dennoch ein romantisches Foto von der Trauung veröffentlicht. Darauf zu sehen ist ein strahlender Gabriel Jagger, der seiner Liebsten im dunkelblauen Anzug und weißer Einsteckrose das Eheversprechen gab. Anouk Winzenried entschied sich für ein bodenlanges, weißes Seidenkleid mit V-Ausschnitt und zarten Spaghettiträgern. Ihr braunes Haar war zu leichten Wellen frisiert, die obere Partie war zudem hochgesteckt. Ein paar silberne Hängeohrringe werteten den schlichten Brautlook auf.

Das frischgebackene Ehepaar, das seine Verlobung Anfang 2020 bekannt gegeben hatte, steht sich auf dem Foto in einem grünen und märchenhaften Garten gegenüber. Beide halten sich an den Händen und blicken sich mit einem strahlenden Lächeln in die Augen.

Mick Jagger ist Vater von acht Kindern

Neben Sohn Gabriel ist Mick Jagger Vater sieben weiterer Kinder: Karis (50) bekam er mit Sängerin Marsha Hunt (75); Jade (49) mit Bianca Jagger (76); Lizzy (37), James (35), Georgia (29) und Gabriel mit Jerry Hall; Lucas (22) mit Luciana Gimenez Morad (51); und Deveraux (4) mit seiner aktuellen Freundin Melanie Hamrick. Jagger hat zudem fünf Enkelkinder und einen Urenkel.