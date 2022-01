So romantisch gratuliert Barack Obama seiner Michelle zum Geburtstag

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama gratuliert mit einem süßen Schnappschuss seiner Frau Michelle zum Geburtstag. Außerdem bringt er seine Liebe via Twitter an ihrem Ehrentag zum Ausdruck...

Ein Küsschen zum Ehrentag: Barack Obama gratuliert seiner Michelle via Twitter zum Geburtstag.

Die einstige First Lady, Michelle Obama, feiert am Montag ihren 58. Geburtstag. Und ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (60), ließ es sich natürlich nicht nehmen, und zu ehren. Zu einem gemeinsamen Foto der beiden aus ihrem Lieblingsurlaubsort Hawaii von Anfang Januar schrieb Obama: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Michelle. Meine Liebe, mein Partner, mein bester Freund..."

Küsschen zum Ehrentag

Auf dem Bild vor einem traumhaften Sonnenuntergang drückt Barack Obama seiner Frau einen Kuss auf die Wange. Sie grinst dabei in die Kamera und hält einen Drink in der Hand. Michelle Obama selbst würdigte ihren eigenen Geburtstag auf ihrem Twitter-Account nicht. das Vermächtnis des verstorbenen Dr. Martin Luther King Jr. zu in die Köpfe ihrer Follower zu tragen.

