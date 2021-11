So reich ist Basketball-Star Shaquille O'Neal

Basketball-Star Shaquille O'Neal möchte, dass seine Kinder für ihr Geld arbeiten. "Nicht wir sind reich, ich bin reich", betonte der Sportler kürzlich. Wie wohlhabend ist der US-Amerikaner?

Die Kinder von Basketball-Legende Shaquille O'Neal (49) dürfen sich nicht auf dem Ruhm ihres Vaters ausruhen. Das stellte der Sportler klar. "Sie sind etwas verärgert deswegen... Also nicht wirklich verärgert, aber sie verstehen es nicht. Ich sage es ihnen die ganze Zeit: 'Nicht wir sind reich, ich bin reich'", erklärte der 49-Jährige. Im Internet bekommt dieser Ausschnitt nun viel Aufmerksamkeit: Viele User fragen sich, wie reich der US-Amerikaner wirklich ist.

Shaquille O'Neal wurde in den 90ern zum Star der NBA. Der 2,16 Meter große Mann spielte unter anderem für Orlando Magic (1992-1996) und die Los Angeles Lakers (1996-2004). soll er während seiner gesamten NBA-Karriere angeblich 292 Millionen Dollar an Gehalt erhalten haben - im selben Zeitraum sollen geschätzt 200 Millionen Dollar durch Werbedeals zustande gekommen sein. Sein Reinvermögen belaufe sich demnach angeblich auf 400 Millionen Dollar.

Nebenverdienste als Rapper und Schauspieler

Doch nicht nur als Profisportler brachte O'Neal die Kasse zum Klingeln. Er versuchte sich auch als Rapper und nahm Songs mit The Notorious B.I.G. (1972-1997) und Jay-Z (51) auf. 1996 feierte er als Schauspieler Erfolge in "Kazaam - Der Geist aus der Flasche". In den 90ern wurde sein gemeinsam mit Reebok kreierter Basketball-Schuh "Shaq Attaq" zum Verkaufsschlager. O'Neal ist Teilhaber der Authentic Brands Group, die Reebok im Sommer 2021 aufkaufte.

"Shaq" hat fünf leibliche Kinder. Seine älteste Tochter Taahirah (25) stammt aus einer Beziehung mit der Geschäftsfrau Arnetta Yardbourgh. Von 2002 bis 2009 war er mit TV-Star Shaunie Nelson (46) verheiratet. Gemeinsam sind sie die Eltern von Sohn Shareef (21), Tochter Amirah (19), Sohn Shaqir (18) und Tochter Me'arah (15). Nelson brachte ihren Sohn Myles (24) mit in die Ehe, der später O'Neals Nachnamen annahm.