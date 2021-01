So reagieren die Stars auf die Ausschreitungen am Kapitol

Empörung, Wut, Ernüchterung: Zahlreiche Stars haben sich auf Twitter zu den Protesten von Trump-Anhängern am Kapitol geäußert.

Stars wie Sängerin Pink (41, ) haben sich auf Twitter zum Sturm auf das US-Parlament in Washington D.C., der von Anhängern von Noch-Präsident Donald Trump (74) initiiert wurde, kritisch geäußert. Für viele haben sich die Proteste schon lange angebahnt.

-Star und entschiedene Trump-Gegnerin Alyssa Milano (48) macht ihren Ärger in mehreren Tweets Luft. "Das ist ein Staatsstreich, um einen Reality-TV-Star an der Macht zu halten", und fügt hinzu: "An alle Stars, die die letzten vier Jahre aus Angst ihren Mund gehalten haben. An alle Medien, die das als normal beschrieben haben. An die Republikaner, die dieses Monster geschaffen haben. Schämt euch. Warum sind die Leute überrascht, dass das passiert ist? Wir kritisieren seit Monaten, dass er zu Gewalt anstiftet."

Schauspieler Josh Gad (39) : "Das einzig Überraschende bezüglich der heutigen Geschehnisse ist, dass wir überhaupt überrascht sind. Es wird seit Monaten darüber berichtet."

Pink: "Trauriger Tag für Amerika"

Sängerin Pink : "Als Staatsbürgerin der Vereinigten Staaten, Tochter und Schwester von Veteranen, schäme ich mich für das, was in Washington passiert. Das ist ein trauriger Tag für Amerika."

"Während der Rest der Welt diese Bilder sieht, sollte er auch bedenken, dass die große Mehrheit der Amerikaner empört darüber ist, was passiert ist. Sie verurteilt die Gewalt", Maria Shriver (65). Auch ihr Ex-Mann Arnold Schwarzenegger (73), ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, : "Ich hoffe, dass alle unsere Politiker heute auf der Seite der Wähler stehen", mahnte der Republikaner.

Schauspieler Mark Ruffalo (53) zieht ein bitteres Fazit : "Die Realität und Schande dieses Landes. Jetzt sehen wir sie alle. Heute wurden die wahren Feinde dieser Nation enthüllt."

Sacha Baron Cohen vergleicht Trump mit Extremisten

Borat-Darsteller Sacha Baron Cohen (49) auf die Maßnahme von Twitter und Facebook, die jeweils Trumps Accounts nach den Ausschreitungen gesperrt hatten. "Dass Facebook und Twitter Trump eine kleine Auszeit geben ist nicht genug. Er stiftete zu einem Akt des nationalen Terrorismus an. Sie haben andere Extremisten dauerhaft gesperrt. Jetzt müssen sie auch Trump dauerhaft ausschließen."

Model Karlie Kloss (28) : "Die Ergebnisse einer legitimen demokratischen Wahl zu akzeptieren, ist patriotisch. Sich zu weigern und Gewalt anzuregen, ist anti-amerikanisch." Kloss ist die Ehefrau von Joshua Kushner (35), Bruder von Jared Kushner (39), der wiederum mit Donald Trumps Tochter Ivanka Trump (39) verheiratet ist.

Barack Obama: "Moment großer Schande"

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (59) veröffentlichte ein , in dem er unter anderem klarstellt: "Die Geschichte wird sich zu Recht an die heutige Gewalt im Kapitol erinnern, die von einem Präsidenten angestiftet wurde, der weiterhin unbegründet Lügen über das Ergebnis einer rechtmäßigen Wahl verbreitet. Es ist ein Moment großer Schande und Schande für unsere Nation. Aber wir würden uns selbst belügen, wenn wir es als totale Überraschung betrachten würden."

