So macht sich Stefan Mross über einen Schlagerstar lustig: "Arbeitet die in der Geisterbahn?"

"Immer wieder sonntags" wird live unter freiem Himmel aufgezeichnet. In mehr als 250 Sendungen hat Moderator Stefan Mross alle Launen des Wettergottes erlebt. Nun erinnert er sich an einen besonders nassen Drehtag – und findet wenig charmante Worte für eine beliebte Schlagerkollegin.

Stefan Mross (50) macht sich allmählich für seinen Abschied bereit: Am 6. September 2026 wird die letzte Folge von "Immer wieder sonntags" über die Bildschirme flimmern. Ganze 22 Jahre lang stand der Trompeter und Entertainer für das ARD-Format vor der Kamera. In der Open-Air-Kulisse des Europa-Parks hat er bei Wind und Wetter moderiert – und dabei auch viele lustige Momente mit seinen musikalischen Gästen erlebt.

Wettergott bei "Immer wieder sonntags": "Prognose ist sehr, sehr gut"

Dass "Immer wieder sonntags" in wenigen Wochen enden wird, lässt Fans nicht kalt. "Es gibt so viel Resonanz, dass die Leute sagen: Oh Gott, dieses Jahr ist 'Immer wieder sonntags' vorbei nach der 13. Folge", erzählt Stefan Mross in seinem Podcast "Schlagertalk". Doch der Moderator zeigt sich sportlich und erfreut sich stattdessen am Positiven: "Der liebe Gott, der liebe Wettergott, der Petrus, ist mit uns dabei." Partnerin Eva Luginger (38) ergänzt: "Hoffentlich verschreien wir es jetzt nicht, aber ich glaube, die Prognose ist sehr, sehr gut mit Sonne."

Daraufhin wagt Stefan Mross einen Blick in die Vergangenheit: "Es hat noch keine Staffel gegeben in 22 Jahren, wo man nicht mal einen Tropfen [abbekommen hat]", erzählt der 50-Jährige. "Da hat es schon ein paar Mal richtig geregnet." Doch Mross wirft eine Frage in den Raum: "Was ist jetzt schrecklicher: Dass man 45 Grad hat in der Arena und einem die Schminke hinten ins Genick reinläuft – oder eine Regensendung?"

Stefan Mross über Mary Roos: "Arbeitet die in der Geisterbahn?"

Schließlich erinnert er sich an einen Moment, der ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist. Schlagerstar Mary Roos (77, "Nur die Liebe lässt uns leben") sei einmal besonders nass aufgetreten. Mross sagt: "Die hat dann ihre Pumps ausgezogen. Ihr sind (...) die Wimperntusche und der Lippenstift alles rumgelaufen." Und zwar so doll, dass Stefan Mross angeblich kurz rätseln musste, wer da eigentlich vor ihm steht.

Mary Roos war des Öfteren bei Stefan Mross in der Show zu Gast. Einmal hat er die Sängerin für einen kurzen Moment nicht wiedererkannt. © imago/Hofer

Lachend erzählt der 50-Jährige: "Ich dachte: Wer kommt da? Arbeitet die in der Geisterbahn im Europa-Park?" Doch wie Stefan Mross gleich ergänzt, habe Mary Roos die Wetterumstände damals mit viel Humor genommen: "Die hat so einen Spaß gehabt und da sieht man mal wieder: Es menschelt einfach. Das ist ganz, ganz wichtig."