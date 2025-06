"So gut": J.K. Rowling lobt neue "Harry Potter"-Serie

J.K. Rowling ist offenbar begeistert von der Serie nach ihren "Harry Potter"-Romanen. Gleichzeitig stellte sie ihre Rolle in der TV-Adaption klar.

J.K. Rowling (59) gibt den Autoren der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO ihren Segen. Sie habe die Drehbücher zu den ersten beiden Folgen gelesen "und sie sind so, so, so gut",

In den Kommentaren zu ihrem Statement fragte sie ein Follower, ob sie an den Drehbüchern der Serie beteiligt sei. "Nein", stellte Rowling daraufhin klar. "Aber ich habe eng mit den extrem talentierten Autoren zusammengearbeitet", antwortete sie.

Als 2023 erstmals über eine Serienadaption der Bücher von J.K. Rowling berichtet wurde, war schon von einer Beteiligung der Autorin die Rede. So sollte die Werktreue der Verfilmung gesichert werden. In welcher Position Rowling genau beteiligt sein wird, war zunächst noch unklar.

Später vermeldete HBO, dass J.K. Rowling als ausführende Produzentin fungieren wird. In dieser Funktion werden auch Francesca Gardiner und Mark Mylod tätig sein. Gardiner schreibt die Drehbücher, Mylod wird zumindest bei einem Teil der Episoden Regie führen.

Echte Leidenschaft für Harry Potter

J.K. Rowling äußert sich nicht zum ersten Mal lobend über Gardiner und Mylod. 2024 verriet sie via X, dass sie beide "interviewt" habe. "Beide haben eine echte Leidenschaft für Harry Potter, und nachdem ich Francescas Pilotskript gelesen und Marks Vision gehört habe, bin ich sicher, dass die Fernsehserie die Erwartungen mehr als erfüllen wird", schrieb sie.

Die Dreharbeiten zu der "Harry Potter"-Serie sollen noch im Sommer dieses Jahres beginnen. 2026 soll sie dann bei dem Streamingdienst HBO Max starten. Die Serie basiert wie die Kinofilme (2001-2011) auf den sieben Romanen, die J.K. Rowling zwischen 1997 und 2007 veröffentlichte.