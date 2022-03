"So glücklich": Reese Witherspoon und Jim Toth feiern ihren Jahrestag

Seit elf Jahren sind Reese Witherspoon und Jim Toth bereits verheiratet. Zu ihrem Jahrestag widmet die Schauspielerin ihrem Ehemann ein paar süße Worte auf Instagram.

Oscarpreisträgerin Reese Witherspoon (46) und ihr Ehemann Jim Toth (51) haben Grund zum Feiern: Die beiden haben sich am 26. März 2011 das Jawort gegeben, also vor genau elf Jahren. Zu ihrem Jahrestag widmet die Schauspielerin ihrem Liebsten "Alles Gute zum Jubiläum JT!! Elf Jahre voller Abenteuer, Liebe und Lachen", schreibt sie zu einer ganzen Fotoreihe von den beiden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Bilder zeigen Witherspoon und Toth unter anderem in Abendgarderobe bei einer Gala, im Alltagslook in einer Küche samt Weinglas sowie strahlend an einer sonnigen Promenade. Witherspoon sei "so glücklich, dieses wundervolle Leben" mit ihrem Jim zu teilen.

In den Kommentaren reihen sich bereits die Glückwünsche von zahlreichen Stars. "Alles Gute zum Jubiläum", schreibt etwa Julianne Moore (61). "Das süßeste Paar", schwärmt Schauspieler David Burtka (46). Model Helena Christensen (53) hinterlässt außerdem mehrere Herz-Emojis.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ihre Patchworkfamilie

Reese Witherspoon und Jim Toth haben den gemeinsamen Sohn Tennessee James (9), der 2012 zur Welt kam. Die Schauspielerin brachte zudem die beiden Kinder Ava Elizabeth Phillippe (22) und Deacon Reese Phillippe (18) mit in die Ehe. Vater der beiden ist Schauspieler Ryan Phillippe (47), mit dem Witherspoon von 1999 bis 2008 verheiratet war.