So geht es nach der Krebsdiagnose für Mickie Krause weiter

Mickie Krause hat durch "Showtime of my Life" von seiner Krebserkrankung erfahren. Wie es nun für den Partysänger weitergeht, hat er in einem Interview verraten.

09. Februar 2022 - 11:26 Uhr | (stk/spot)

Mickie Krause will sich von der Krebsdiagnose nicht die "gute Laune nehmen lassen". © imago/Sven Simon

Mit dem TV-Format "Showtime of my Life" zeigen Stars auf, wie wichtig Krebsvorsorge für Mann und Frau jeden Alters ist. Ausgerechnet im Zuge seiner Teilnahme für die VOX-Sendung ( ) bekam Partysänger Mickie Krause (51) selbst die Schockdiagnose gestellt: Blasenkrebs. Er soll inzwischen operiert worden sein und "alles gut überstanden" haben, wie der Sender meldet. Im Gespräch mit der -Zeitung teilte Krause zudem mit, wie es für ihn in den kommenden Wochen und Monaten nun weitergehen wird. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Nach der OP bekommt er demnach "in zwei Wochen in der Charité noch mal eine Nachresektion, wobei noch mal geguckt wird, ob auch alles weg ist. Im April beginnt dann eine Immuntherapie". Diese werde sich vorerst über sechs Wochen ziehen und sei "nicht ganz so heftig wie eine Chemotherapie". Er bleibt eine Frohnatur Zum Glück könne er diese "bei meinem Urologen hier in der Gegend machen. Das ist meine Therapie für die nächste Zeit". Er wisse zwar, dass "der Krebs (...) mich jetzt ein Leben lang begleiten" wird, aber: "Ich werde mir nicht vom Krebs meine gute Laune nehmen lassen", so Krause weiter.