So geht es Jennifer Lopez ein Jahr nach der Scheidung von Ben Affleck

Vor einem Jahr reichte Jennifer Lopez die Scheidung von Ben Affleck ein. Laut einem Insider geht es der Sängerin und Schauspielerin so gut wie lange nicht mehr.

Vor genau einem Jahr, am 20. August 2024, reichte Jennifer Lopez (56) die Scheidung von Ben Affleck (53) ein. Wie geht es der Sängerin und Schauspielerin inzwischen? Laut einem Insider genießt Lopez ihr Leben aktuell wie schon lange nicht mehr.

"Sie hat den Sommer ihres Lebens gehabt", . J.Lo reiste in den vergangenen Monaten mit ihrer "Up All Night Tour" durch Europa und Asien, trat in ausverkauften Arenen auf und genoss die Nähe zu ihren Fans. "Sie hat getan, was sie wirklich liebt: Auftreten und mit ihrem Publikum connecten", so die Quelle.

J.Lo spielt derzeit in vielen Filmen mit

Auch schauspielerisch läuft es rund für die zweifache Mutter: Anfang des Jahres erhielt sie bei den Variety Creative Impact Awards einen Preis für ihre Rolle im Wrestling-Biopic "Unstoppable" sowie für ihr Lebenswerk. Beim Sundance Film Festival feierte sie zudem die Premiere des Filmmusicals "Kiss of the Spider Woman", in dem sie an der Seite von Diego Luna spielt. Den Film, der im Oktober in US-Kinos startet, drehte sie laut "People" vergangenes Jahr während einer schwierigen Phase in der Beziehung mit Ben Affleck in New York. "Seitdem ist sie einen weiten Weg gegangen", zitiert das Magazin den Insider.

Und die Projekte reißen offenbar nicht ab: Im April wurde bestätigt, dass Lopez unter der Regie von Robert Zemeckis (73) in einer Verfilmung des Thrillers "The Last Mrs. Parrish" mitspielen wird. Parallel dreht sie für Netflix die romantische Komödie "Office Romance".

Ehe wurde dieses Jahr offiziell geschieden

Jennifer Lopez und Ben Affleck hatten im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet - knapp 20 Jahre nachdem sie erstmals miteinander verlobt waren. Im April 2024 trennte sich das Paar, im August desselben Jahres reichte Lopez die Scheidung ein. Im Januar 2025 wurde die Ehe offiziell geschieden.