Andy Borg sorgt sich nicht vor "Schlager-Spaß"-Absetzung: "Bin lange genug im Geschäft"

Andy Borg freut sich auf die neue Ausgabe seines "Schlager-Spaß". Doch wie denkt er über eine mögliche Absetzung? Immerhin hat sich der SWR erst vor wenigen Wochen von "Immer wieder sonntags" verabschiedet. In der Abendzeitung erklärt der Entertainer, wie er zu einem TV-Aus steht.

Das TV-Aus von "Immer wieder sonntags" hat die Schlagerbranche ganz schön durchgerüttelt. Trotz hoher Quoten wurde das Format vor wenigen Wochen vom SWR eingestellt. Stefan Mross' Kollege Andy Borg ist mit seinem "Schlager-Spaß" noch auf Sendung und präsentiert seine nächste Show am Samstagabend (20.15 Uhr, SWR) im TV. Wie steht der prominente Gastgeber eigentlich zu einer möglichen Absetzung? Die Abendzeitung hat mit Andy Borg darüber gesprochen.

Andy Borg über "Schlager-Spaß"-Zukunft: "Konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann"

Noch müssen sich die Zuschauer von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" keine Sorgen um ein TV-Aus machen. Wie die Verantwortlichen mitgeteilt haben, steht ein Ende des beliebten Formats noch nicht in Aussicht. "Das führen wir weiter, solange Andy das machen will", sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler der Plattform " ". "Solange wir es uns auch leisten können. Das ist wie bei allen immer in diesen Zeiten eine Frage."

Und wie sieht Andy Borg selbst die Zukunft seiner Sendung? "Natürlich wünsche ich mir, dass der 'Schlager-Spaß' noch lange weitergehen kann", teilt der 65-Jährige der Abendzeitung zuversichtlich mit. "Wir haben ein treues Publikum, und ich bekomme immer wieder Rückmeldungen von Menschen, für die unsere Sendung ein fester Bestandteil ihres Wochenendes geworden ist. Das freut mich sehr und ist für mich alles andere als selbstverständlich." Dennoch weiß auch Borg, dass die Branche gerade in der aktuellen Zeit unberechenbar ist. "Gleichzeitig bin ich lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass man nichts als garantiert betrachten darf. Ich konzentriere mich auf das, was wir selbst beeinflussen können: gute Musik, interessante Gäste und einen Abend, bei dem sich die Zuschauer wohlfühlen."

Noch steht keine Absetzung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Raum. © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Acht Jahre "Schlager-Spaß": Das ist Andy Borgs Erfolgsgeheimnis

In den letzten acht Jahren hat Andy Borg auf seiner "Schlager-Spaß"-Bühne schon so einiges erlebt. "Bei einer Live-Aufzeichnung kann immer etwas passieren, womit keiner gerechnet hat", erklärt er im Interview. Der Sänger nimmt es locker, wenn ein Gast mal seinen Einsatz verpasst oder ein Missgeschick passiert. "Bei uns muss nicht alles penibel geplant und auf die Sekunde genau ablaufen. Ich versuche, jede Situation, die nicht im Drehbuch steht, mit Humor zu nehmen. Dass die Show sich jedes Mal auch aus sich selbst heraus entwickelt, finde ich besonders charmant."

Das Geheimnis seines Erfolgs sieht Andy Borg vor allem in seiner Authentizität. Dem Schlagerstar ist es wichtig, den Menschen vor den heimischen Bildschirmen nichts vorzuspielen: "Ich bin kein Fernsehprofessor, sondern ein Sänger und Moderator, der sich auch gerne mit den Gästen unterhält. Bei uns darf gelacht werden, es darf auch einmal etwas schiefgehen, und niemand muss perfekt sein." Er ist sich sicher, dass die Zuschauer spüren, "ob etwas von Herzen kommt".

Andy Borg über Ehefrau Birgit: "Nehmen uns gemeinsame Zeit bewusst"

Immer an der Seite des Entertainers ist Ehefrau Birgit. Die beiden sind nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Paar, wie Andy Borg im AZ-Interview betont. Dennoch nehmen sie sich auch mal Freiräume abseits des Showbiz-Rummels. "Wir nehmen uns die gemeinsame Zeit bewusst und warten nicht darauf, dass irgendwann einmal ein freier Tag im Kalender bleibt." Für Borg und seine Gattin brauche es aber keine große Reise oder ein aufwendiges Programm, um sich nahe zu sein. "Bei uns ist das ein gemeinsames Essen zu Hause, ein Spaziergang vor einem Auftritt, um die Stadt anzuschauen, oder einfach ein gemütlicher Abend, an dem das Telefon ausbleibt. Und natürlich muss man miteinander lachen können. Das hilft bei ziemlich vielen Dingen im Leben!"

Nach dem "Schlager-Spaß" ist vor dem "Schlager-Spaß". Am 20. November steht Andy Borg wieder für seine Sendung auf der Bühne – dieses Mal aber für eine ganz besondere Show. Mit der "Herzenssache"-Ausgabe will der Entertainer Geld für den guten Zweck sammeln. Vergangenes Jahr kamen dabei insgesamt über drei Millionen Euro zusammen.