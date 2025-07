Slash wird 60: Sechs Fakten über den Mann mit dem Zylinder

Am 23. Juli feiert Slash seinen 60. Geburtstag. Dass er mit Guns N' Roses bekannt werden würde, hätte sein jüngeres Ich nicht gedacht. Ursprünglich träumte der Gitarrist von einer ganz anderen Zukunft.

"Sweet Child O' Mine", "Welcome to the Jungle" und "November Rain" - diese Rockhymnen kennt jeder Musikfan. Was alle drei Lieder so ikonisch macht: Das Gitarrenspiel, ob Riff oder Solo. Verantwortlich dafür ist Slash (60), der Mann mit dem Zylinder und der Sonnenbrille. Doch wer genau steckt hinter der Bühnenperson mit der Lockenmähne?

Er lernte als Kind David Bowie kennen

Slash, bürgerlich Saul Hudson, wurde im Londoner Stadtteil Hampstead geboren und wuchs im englischen Stoke-on-Trent auf. Mit sechs Jahren zog er mit seiner Mutter Ola Hudson (1946-2009) in die USA. Ihr hat er einen großen Teil seiner Musikleidenschaft zu verdanken. Sie machte sich als Modedesignerin und Kostümbildnerin einen Namen und arbeitete für John Lennon, Ringo Starr, Diana Ross, Janet Jackson und David Bowie.

Seine Mutter verband mit David Bowie nicht nur die berufliche Zusammenarbeit. Zwischen ihnen entwickelte sich eine "mysteriöse Romanze", wie Slash in einer Radiosendung von "Triple M" schilderte. Er erinnerte sich: "Ich war sieben oder acht Jahre alt." Bowie sei ein ständiger Gast im Hause Hudson gewesen. Slash störte das nicht, im Gegenteil. "Er war cool. Ich mochte David sehr gern", erzählte er.

Slash wollte Moto-Cross-Star werden

Den Berufswunsch "Rockstar" hatte Slash nie. Als Kind träumte er davon, Moto-Cross-Champion zu werden. "Ich war wie besessen!", erzählte er . Doch im Alter zwischen 13 bis 14 Jahren entdeckte er den Hardrock und Bands wie Aerosmith und AC/DC für sich. "Ich habe die Rockgitarre immer geliebt. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich das mal machen würde", erzählte er .

Doch mit seiner ersten Gitarre habe sich alles für ihn geändert, sagte er . Kurz vor seinem 15. Geburtstag nahm er das Instrument demnach erstmals in die Hand. Fast wäre er aber Bassist geworden. "Als ich mich entschloss, Unterricht zu nehmen, wollte ich eigentlich Bass spielen lernen", verriet er Erst auf einen Wink von Guns N' Roses' Ex-Drummer Steven Adler (60) hin widmete er sich der Gitarre.

So kam es zu seinem Spitznamen

Der heute weltberühmte Name "Slash" entstand in seiner Kindheit. Der spätere Musikstar war häufig bei Schauspieler Seymour Cassel (1935-2019) zuhause, um mit dessen Sohn zu spielen. Cassel erlebte ihn bei den Besuchen energiegeleaden und rastlos - und gab ihm deshalb den Spitznamen, der für eine "schnelle Bewegung" steht. So, wie Slash damals offenbar durch sein Haus flitzte.

Ikonisches Riff war ein Witz für ihn

"Sweet Child O' Mine" sollte später einer der größten Hits von Guns N' Roses werden. Weltweit wurde er über 30 Mal mit Platin ausgezeichnet, in den USA schoss er auf Platz Eins der Singlecharts. Slash nahm den Song anfangs aber nicht ernst. Das bekannte Intro-Riff entstand beim Jammen - für den Gitarristen war es zunächst eher eine "Zirkusmelodie". Doch einer seiner Bandkollegen erkannte das Potenzial. "Ich hielt es eigentlich nur für einen Scherz, aber siehe da, Axl war oben in seinem Schlafzimmer und hat es gehört", erklärte er dem "Guitar Edge"-Magazin 2007.

Er hat einen Herzschrittmacher

Zwischen Axl Rose (63) und den anderen Bandmitgliedern gab es immer wieder Konflikte, vor allem wegen Drogenproblemen. Ex-Drummer Steven Adler musste die Band verlassen, weil sein Heroinkonsum seine Leistung beeinträchtigte. Auch Slash lebte lange den klassischen Rock'n'Roll-Lifestyle mit Alkohol und Drogen.

Das wurde ihm jedoch 2001 mit nur 35 Jahren zum Verhängnis, als bei ihm eine schwere Herzerkrankung diagnostiziert wurde. "Sie haben noch sechs Tage bis sechs Wochen zu leben", hätte er von seinen Ärzten gehört, wie er in der erzählte. Wegen seiner Kardiomyopathie bekam er einen Herzschrittmacher.

Die Diagnose brachte ihn dazu, sein Leben radikal zu ändern. Seit 2006 ist er clean - auch seiner Familie zuliebe. Mit seiner Exfrau Perla Ferrar (50) bekam er Anfang der 2000er-Jahre zwei Söhne, London Emilio (22) und Cash Anthony (21). Seit zehn Jahren ist er mit seiner Partnerin Meegan Hodges glücklich, mit der er in den 1980er- und 1990er-Jahren bereits liiert war.

Slash hatte einst 75 Schlangen

Privat begeistert sich Slash für exotische Tiere. Zeitweise besaß er rund 75 Schlangen, verriet er . Als sein Sohn geboren wurde, habe er sich jedoch von den Tieren getrennt. "Ich hatte nämlich schon einige Male erlebt, dass Schlangen beinahe meine Hauskatzen gefressen hätten, und hatte plötzlich das Gefühl, dass meinen Kindern etwas Schreckliches zustoßen könnte", so der Musiker. Die Schlangen fanden ein neues Zuhause in kalifornischen Reptilienheimen.

Seine Leidenschaft für Schlangen zeigte sich auch in der Musik: Mitte der 1990er-Jahre gründete Slash die Band Slash's Snakepit. Zwei Alben veröffentlichte die Hardrock-Gruppe mit wechselnder Besetzung.