Sky du Mont verteilt Spitze gegen Ex-Frauen: "Das Geld bleibt endlich bei mir"

Mit seiner Paraderolle als Santa Maria verabschiedet sich Sky du Mont in "Das Kanu des Manitu" in den wohlverdienten Ruhestand. Wird er der Schauspielerei für immer den Rücken kehren? Die AZ hat mit ihm auf der Premiere zu Bullys neuem Film gesprochen.

"So, jetzt gehen nochmal alle aufs Klo und dann reiten wir los!" Für Sätze wie diesen lieben Fans den Film-Bösewicht Santa Maria aus "Der Schuh des Manitu". Sky du Mont ist es gewohnt, den Bösen zu spielen. "Die Leute haben mich irgendwann gehasst", sagt der Schauspieler am Dienstagabend am Rande des roten Teppichs der AZ. "Santa Maria ist wenigstens ein netter, ein witziger Bösewicht."

Sky du Mont beendet Filmkarriere: "Mache diesen Job seit 55 Jahren"

Grund genug für den 78-Jährigen, ein weiteres Mal mit Michael Bully Herbig und Co. vor die Kamera zu treten. Aber: "Das Kanu des Manitu" soll sein letzter Film werden, das kündigt Sky du Mont schon im Vorfeld an. Der Schauspieler wird in eineinhalb Jahren 80.

Doch konnten ihn die Dreharbeiten, die Stimmung am Set vielleicht noch einmal umstimmen? "Nein. Ich mache diesen Job seit 55 Jahren. Ich habe auf so vielen Dixi-Klos die Biege gemacht, habe mich in der Pampa im Schnee umziehen müssen und von kalten Buffets die Fliegen verscheucht, bevor ich wusste, ob Käse drauf ist, oder Salami. Es ist einfach gut jetzt", sagt der Schauspieler.

Mit Partnerin und Sohn: Sky du Mont feiert in München

Ihm täten auch alle diejenigen Leid, die erst ankündigen, dass sie aufhören und dann doch noch einmal wiederkommen. "Das ist, als würde meine Geliebte sagen, ich will dich nie mehr wieder sehen und dann liegen wir drei Tage später wieder in der Kiste."

Von einer Geliebten ist am Dienstagabend auf dem roten Teppich nichts zu sehen – dafür aber von einer strahlend schönen Julia Schütze. Die österreichische Radiomoderatorin und Lebensgefährtin des Schauspielers trägt ein weißes langes Spitzenkleid und hält sich zwischen Mikrofonen und TV-Kameras elegant im Hintergrund. Sky du Mont und sie sind seit 2022 liiert. Gemeinsam mit dem Paar zeigt sich auch du Monts 19-jähriger Sohn Fayn Neven (aus der Ehe mit Mirja du Mont) am Dienstag auf dem roten Teppich.

Sky du Mont mit Partnerin Julia Schütze und Sohn Fayn Neven du Mont bei der Premiere des Kinofilms "Das Kanu des Manitu" im Mathäser Filmpalast. © imago/pictureteam

Sky du Mont spricht Klartext: "Lasse mich nicht mehr scheiden"

Jetzt, wo der Schauspieler seine Karriere beendet, wird er mit ihnen wohl noch mehr Zeit verbringen. "Entscheidend ist, dass ich eine lange, wunderschöne Karriere hatte. Ich habe einen Golden Globe gewonnen in Amerika. Mehr geht ja gar nicht", sagt der 78-Jährige der AZ. "Da muss man sagen 'Sei zufrieden Sky' und genieße das bisschen Geld, das du verdient hast."

Einen kleinen Seitenhieb kann sich der Schauspieler nicht verkneifen: "Ich lasse mich ja nicht mehr scheiden, insofern bleibt das Geld auch endlich mal bei mir." Ein Seitenhieb auf seine Ex-Frau Mirja du Mont (49) oder doch eher eine Liebeserklärung an seine Freundin Julia Schütze? Das weiß der Santa-Maria-Darsteller wahrscheinlich nur selbst ganz genau.