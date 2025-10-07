Sky du Mont pöbelt gegen Florian Silbereisen: "Hat null Ausstrahlung"

Seit Jahren steht Florian Silbereisen als Kapitän "Max Prager" am Steuer des ZDF-"Traumschiffs". Bei vielen Zuschauern ist er äußerst beliebt, doch jetzt poltert ein Promi-Kollege gegen den Schlagerstar. Was hat Sky du Mont an Silbereisen auszusetzen?

In den letzten Jahren hat das TV-Business eine große Wandlung erfahren. Standen früher hauptsächlich ausgebildete Schauspieler vor der Kamera, sind heutzutage Influencer, Reality-Stars und Schlagergrößen gern gesehene Gesichter im Fernsehen. Das gefällt nicht jedem, wie etwa Sky du Mont. Die 78-jährige Leinwandlegende spricht jetzt Klartext und schießt dabei scharf gegen Florian Silbereisen.

Sky du Mont findet "Traumschiff"-Besetzung von Florian Silbereisen "dumm"

Mit einer letzten Rolle in "Das Kanu des Manitu" hat Sky du Mont die Schauspielerei an den Nagel gehängt und sich in die wohlverdiente Rente verabschiedet. Im Laufe seiner Karriere stand er für über 100 Produktionen vor der Kamera, drehte unter anderem in Hollywood mit Tom Cruise und Nicole Kidman. An der Seite von Florian Silbereisen in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" wird man den 78-Jährigen aber nie sehen – und das hat nicht unbedingt etwas mit seinem Ruhestand zu tun.

Dass der Schlagerstar seit 2019 den "Traumschiff"-Kapitän "Max Prager" verkörpert, stößt bei Sky du Mont auf großes Unverständnis. "Ich finde es dumm", sagt er in einem Interview, das die Zeitschrift "Freizeit Vergnügen" in der aktuellen Ausgabe (9/2025) abgedruckt hat. "Dumm sind eigentlich die Menschen, die Leute wie Silbereisen für Rollen einsetzen." Dabei schimpft der Schauspieler gegen die verantwortlichen Entscheidungsträger der beliebten ZDF-Produktion: "Es sind die Redakteure, die glauben, dass sie was ganz Tolles machen. Das sind die Leute, die man feuern sollte. Die haben nicht alle Tassen im Schrank."

Als "Kapitän Max Prager" steht Florian Silbereisen seit 2019 für "Das Traumschiff" vor der Kamera. © ZDF/Dirk Bartling

"Kein Kapitän mit Ecken und Kanten": Florian Silbereisen kassiert herbe Kritik

Um die Leistung von Florian Silbereisen professionell einschätzen zu können, hat Sky du Mont mehrere Folgen vom "Traumschiff" angeschaut. Sein Fazit zum Schlagerstar fällt ernüchternd aus: "Schauspielen hat ja nicht unbedingt etwas mit Talent zu tun, sondern auch mit Ausstrahlung. Und Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung." Für ihn habe der Schlagerstar "etwas Nettes" und er sei jemand, dem man einen Hund oder ein Baby anvertrauen würde. Aber für die ZDF-Reihe sei er eine Fehlbesetzung: "Er ist sicher sehr nett und ich finde ihn sympathisch, aber er ist kein Kapitän mit Ecken und Kanten."

Ob Florian Silbereisen jetzt um seinen "Traumschiff"-Job zittern muss? Höchstwahrscheinlich nicht, denn mit ihm in der Hauptrolle fährt das Format seit Jahren traumhafte Einschaltquoten ein. Auch wenn der Schlagerstar für Sky du Mont zu wenig Ausstrahlung hat, scheint er bei den Zuschauern dennoch sehr gut anzukommen.