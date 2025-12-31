Sky du Mont erklärt: Florian Silbereisen ist als "Traumschiff"-Kapitän unfähig und ungeeignet

Schauspielstar Sky du Mont spart nicht mit Kritik an Florian Silbereisen. Demnach fehle es dem Entertainer aus Sicht des 78-Jährigen sowohl an schauspielerischer Souveränität als auch an Können. In seinen Augen habe Silbereisen daher keine ausreichende Berechtigung, als Kapitän des ZDF-"Traumschiffs" vor der Kamera zu stehen.

Sky du Mont hält nicht viel von Florian Silbereisen – zumindest wenn es um eine bestimmte TV-Rolle geht.

Pünktlich zum neuen Jahr sendet das ZDF am 1. Januar eine neue Ausgabe von "Das Traumschiff". Seit 2019 ist Florian Silbereisen (44) in der Rolle des Kapitäns "Max Parger" zu sehen. Doch noch immer können sich nicht alle mit dem Musiker und Entertainer als Schauspiel-Star anfreunden. Schauspieler Sky du Mont (78) findet im AZ-Interview, dass Silbereisen nicht für die Kapitänsrolle in der legendären ZDF-Reihe geeignet sei.

Sky du Mont: Florian Silbereisen unfähig für TV-Rolle

Für du Mont gehört Florian Silbereisen auf die großen Schlagerbühnen. Er hält ihn für "einen glänzenden Moderator für Shows": "Er hat Charme und macht das sehr souverän." Aber eben nicht auf "Das Traumschiff", wie Sky du Mont der AZ erklärt: "Er hat in meinen Augen nicht die Souveränität und das schauspielerische Können , um den Kapitän eines Hochseeschiffes darzustellen."

"Traumschiff"-Erfolg beruht nicht auf Silbereisen-Rolle

Sky du Mont betont, dass es sich dabei um seine persönliche Meinung handle, Florian Silbereisen für die Rolle des "Max Parger" als unpassend zu empfinden. "Wenn das Publikum ihn mag, hat er eine 'gewisse' Berechtigung, wenn auch nicht in meinen Augen", lautet du Monts Urteil in der AZ. Es seien aber ohnehin "die Geschichten und deren Darsteller", die den Erfolg des "Traumschiffs" erklären würden und "nicht der Kapitän".

Die neue Ausgabe von "Das Traumschiff" läuft am 1. Januar um 20.15 Uhr im ZDF. Für Kapitän "Max Parger" und seine Crew geht es nach Südafrika. © ZDF/Dirk Bartling

Vorwürfe an ZDF: "Folgenschwere Entscheidung"

Die Entscheidung des ZDF, nach Siegfried Rauch und Sascha Hehn im Jahr 2019 Florian Silbereisen als neuen "Traumschiff"-Kapitän zu besetzen, bezeichnete Sky du Mont in der Zeitschrift "Freizeit Vergnügen" als eine "folgenschwere Entscheidung".

Der "Schlagerboom"-Moderator habe "keine Ecken und Kanten" und "null Präsenz", stand für Sky du Mont fest. In der AZ ergänzt der 78-jährige Schauspieler, dass er damit lediglich Silbereisens Schauspiel gemeint habe.

Wen Sky du Mont als passender für die Kapitänsrolle in "Das Traumschiff" erachtet? "Mir fällt spontan niemand ein", meint er in der AZ, "aber das ist auch nicht mein Job". Er selbst will jedenfalls nicht vor die "Traumschiff"-Kamera treten. Vor wenigen Monaten gab Sky du Mont sein endgültiges Film- und Serien-Aus bekannt.

Bühne statt Kamera: Sky du Mont präsentiert Shows

Zwar möchte Sky du Mont nicht mehr vor einer Kamera stehen, aber dafür auf die Bühne, wie er der AZ verrät: "Ich werde 2027 nochmal die 'Rocky Horror Show' moderieren." Zudem werde du Mont eine weitere, noch streng geheime Show präsentieren, kündigt er an. "Außerdem werde ich 2026 ein Kinderbuch schreiben."