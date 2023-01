Skurriles Lippenstift-Video: Mimi Fiedler liefert Erklärung

Mit einem provokanten Video hat Schauspielerin Mimi Fiedler für Aufsehen gesorgt. Was sie damit erreichen wollte? Eine Message gegen Hass im Netz senden, wie sie jetzt erklärt.

Vor rund einer Woche hat Schauspielerin Mimi Fiedler (47) auf Instagram mit einem ungewöhnlichen Video die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch worum ging es?

In dem Video, das inzwischen rund 4.800 Likes erhalten hat, ist das Gesicht der Schauspielerin zu sehen, es ist mit rotem Lippenstift bemalt. Zu Beginn ruft Mimi Fiedler laut nach ihrem Mann Otto Steiner, den sie, als er schließlich im Hintergrund zu sehen ist, fragt: "Findest du mich hot?"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mimi Fiedler provoziert mit rotem Lippenstift

Auf sein "Ja" folgt dann die Frage: "Magst du bumsen?". Als ihr Ehemann dann zwar ein "Immer" erwidert, aber anfügt, dass er heute nicht wolle, weil er müde sei, spricht Mimi Fiedler in die Kamera, sagt "war doch nicht genug Lippenstift", und malt sich weitere rote Farbe ins Gesicht.

Unter das Video kommentierte sie dazu noch: "Ich sage es IMMER: Mehr ist mehr! Otto wollte noch nie nicht bumsen. Bitte kauft Euch Lippenstifte auf Vorrat. Auch für die Mumu, vergesst bitte nie, auch DIE hat Lippen!"

Über Instagram klärt die Schauspielerin ihre Follower schließlich auf

Dass die Schauspielerin mit diesem Video bei vielen Menschen erst einmal für ein großes Fragezeichen gesorgt hat, erscheint ziemlich offensichtlich. Deshalb lieferte Mimi Fiedler schließlich via Instagram eine Erklärung nach, um das Ganze aufzulösen.

In dem neuen Post ist der Screenshot einer Nachricht eines Followers zu sehen, mit der er oder sie Mimi Fiedler ein frohes neues Jahr wünscht und dann schließlich die Hoffnung äußert, Mimi Fiedler im Jahr 2023 wieder häufiger mit rotem Lippenstift zu sehen – schließlich sehe sie sonst so alt aus, wie sie ist.

Mimi Fiedlers Message: Kein Platz für Hass im Netz

In der Beschreibung dazu fragt sie ihre Follower, ob sie denn eine Ahnung hätten, wie viele solcher Nachrichten sie täglich bekommt, beantwortet diese Frage aber selbst mit: "Viele!" Dann stellt sie schließlich klar: "Eine Frau muss sich NICHT schminken um 'hot' zu sein. Es sei denn, sie WILL es."

Von ihren Followern erntet sie dafür überwiegend Zuspruch, unter anderem auch von Schauspielkollegin Wolke Hegenbarth, die "Du machst einfach alles richtig – Nur so geht's gut! Keep going" kommentiert. Die Message gegen Hass im Netz, die Mimi Fiedler damit transportieren wollte, scheint also doch bei den allermeisten Menschen positiv angekommen zu sein.