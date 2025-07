Skurriler Auftritt bei Klub-WM: Donald Trump bleibt auf Siegerpodest

Die Fifa-Klub-WM in den USA ist mit einem denkwürdigen Finale zu Ende gegangen. Dafür sorgte Donald Trump, der mit seinem Auftritt die siegreichen Chelsea-Profis glatt in den Schatten stellte. Denn der US-Präsident wollte das Siegespodest nach der Pokalübergabe einfach nicht verlassen.

© action press/Niyi Fote/TheNews2 via Zuma Press Wire

Verwunderung bei den siegreichen Chelsea-Profis: Donald Trump (vorne, 2. v. r.) will das Podest nicht verlassen.

US-Präsident Donald Trump (79) sollte den Pokal bei der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft in New Jersey überreichen und den Platz dann eigentlich den Siegern überlassen. Doch er blieb stattdessen inmitten der Kicker des englischen Fußballvereins FC Chelsea stehen - was bei diesen offensichtlich für große Irritationen sorgte.

Cole Palmer: "Ich war etwas verwirrt"

Als die FC-Chelsea-Spieler am 13. Juli ihren Pokal in die Höhe stemmten, war ihr Star kaum zu sehen. Cole Palmer (23) schoss beim 3:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain zwei Tore und wurde zum Spieler des vierwöchigen Turniers ernannt. Doch bei der Siegesfeier im Stadion verschwand er hinter Donald Trump, der lächelnd und klatschend vor ihm stand und sich auch auf Hinweise von Fifa-Präsident Gianni Infantino (55) nicht zur Seite bewegen ließ.

"Ich war etwas verwirrt", gab Cole Palmer später zu. "Ich wusste, dass er da sein würde, aber ich wusste nicht, dass er auf der Tribüne stehen würde, wo wir den Pokal in die Höhe stemmen würden." Chelsea-Kapitän Reece James (25) betonte ebenfalls: "Zuvor sagten sie mir, dass er die Trophäe überreichen und dann die Bühne verlassen würde. Ich dachte, er würde die Bühne verlassen, aber er wollte bleiben." James versuchte, dem bizarren Moment etwas Positives abzugewinnen: "Das unterstreicht wahrscheinlich, wie wichtig das Turnier ist."

Trumps Auftritt geht viral

Bereits zuvor, als Trump und Infantino zur Siegerehrung schritten, brandeten im Stadion laute Buhrufe auf. Davon ließ sich der US-Präsident jedoch nicht beirren. Er stellte sich auf der Bühne in den Mittelpunkt, applaudierte und schunkelte mit den Fußballprofis mit. Die Szene entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem viralen Hit und gibt womöglich einen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.