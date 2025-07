Skurrile Suchaktion: Olivia Jones hilft betrunkenem Promi-Gast

Wenn Olivia Jones einlädt, eilen die Promis gerne nach Hamburg. So auch fürs diesjährige Sommerfest, das sich die VIPs trotz Unwetter nicht nehmen ließen. Für einen Gast endete der Abend jedoch schmerzhaft – und Olivia Jones bittet Fans nun um Mithilfe.

Am Dienstag (22. Juli) kam es in Hamburg zur großen Promi-Sause: Olivia Jones (55) hatte zum dritten Kult-Kieztouren-Sommerfest eingeladen und deutsche TV-Prominenz wie Claudia Obert (63), Julian F. M. Stoeckel (38) und Micaela Schäfer (41) auf der Großen Freiheit empfangen. Nach einem feuchtfröhlichen Abend macht die Drag-Queen nun aber publik: Ein Promi-Gast vermisst nach einem Sturz sein Hörgerät.

Bert Wollersheim in Partylaune: "Feiere meine Freiheit"

In einer Pressemitteilung zum Event verrät das Team von Olivia Jones nun Details zum ausgelassenen Promi-Abend. Auch Rotlichtkönig Bert Wollersheim (74) war unter den Gästen und wird mit folgenden Worten zitiert: "Ich feiere meine Freiheit und meine Jugend, bin dankbar für jeden Tag." Bis drei Uhr nachts soll der 74-Jährige die Party genossen haben – ehe ihn Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) ins Hotelzimmer brachte.

Gastgeberin Olivia Jones sagt über ihren feierlustigen Gast: "Ich möchte mit 74 auch noch so super drauf sein. Bert hat die Party gerockt und mir angezwitschert sein Jugend-Erfolgsrezept geflüstert: Täglich ein Gläschen Wein, wöchentlich Oralverkehr. Damit kann ich mich durchaus anfreunden."

Bert Wollersheim (re.) kam mit seinem Sohn Alain Wollersheim zur großen Sommerparty von Olivia Jones. Ins Bett brachte ihn aber ein anderer junger Mann. © imago/Gartner

Nach Sturz: Olivia Jones startet Suchaktion für Bert Wollersheim

Doch obwohl der Rotlichtkönig von seinen Partyfreunden liebevoll umsorgt wurde, berichtet Olivia Jones am Donnerstagmorgen von einem unschönen Vorfall: "Berti hat sich gemeldet: Er ist im Eifer Gefechts gestürzt. Es geht ihm gut, aber er hat sein Hörgerät in oder vor der Olivia Jones Bar verloren und mir erlaubt, dass ich das jetzt öffentlich mache. Also: Wer's findet – her damit!"

Es scheint ganz so, als hätte Bert Wollersheim seinem Ruf als Partykönig alle Ehre gemacht. Anders als Luxus-Lady Claudia Obert: Die Unternehmerin soll bereits gegen 21.30 Uhr die Segel gestrichen haben. Eher ungewöhnlich für die trinkfeste 63-Jährige,

Bilder auf Instagram zeigen, dass sich die Hamburger Luxus-Lady auf der Sommerparty wohl besonders gut mit Calvin Kleinen verstanden hat. Ob sein plötzlicher Flirt mit Micaela Schäfer sie zum verfrühten Aufbruch motiviert hat? Das weiß wohl nur Claudia Obert selbst.