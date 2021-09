"Skins"-Star Kathryn Prescott wurde von einem Zement-Lkw angefahren

"Skins"-Star Kathryn Prescott ist knapp dem Tod entkommen. Die Schauspielerin wurde in New York von einem Zement-Lkw erfasst und liegt nun im Krankenhaus. Ihr Zustand soll kritisch sein. Ihre Zwillingsschwester hat einen Hilfeaufruf gestartet.

"Skins"-Darstellerin Kathryn Prescott (30) liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Schauspielerin wurde am Dienstag (7. September) in New York City von einem Zement-Lkw erfasst, als sie die Straße überquerte. Das teilte ihre Zwillingsschwester Megan, die von 2007 bis 2013 gemeinsam mit ihrer Schwester in der britischen TV-Serie zu sehen war, . "Am Dienstagabend habe ich den schrecklichsten Anruf meines Lebens erhalten", so Prescott auf der Social-Media-Plattform. "Nach einer komplizierten Operation kämpft Kathryn noch mit folgenden Verletzungen: ein doppelt gebrochenes Becken, zwei gebrochene Beine, ein gebrochener Fuß und eine gebrochene Hand." Ihre Schwester habe "unglaubliches Glück, am Leben zu sein", die Ärzte seien hoffnungsvoll, dass sie wieder vollständig genesen würde.

Kathryn Prescott ist "alleine" und "ohne Familie"

Megan Prescott will jetzt versuchen, in die Vereinigten Staaten einzureisen, um ihrer Schwester beiseite zu stehen. "Sie ist alleine in New York ohne Familienmitglieder", beschreibt sie die Situation ihrer Schwester. "Ich werde ihr helfen müssen, bis sie wieder laufen kann. Ich werde ihr mit wirklich allem helfen müssen." Kathryn Prescott werde "für eine sehr lange Zeit" in Reha gehen müssen und 24-Stunden-Versorgung brauchen, nachdem sie das Krankenhaus verlassen darf.

Doch die Corona-Pandemie macht den Plänen von Megan Prescott einen Strich durch die Rechnung, wie sie weiter berichtet. "Ich habe bei der US-Botschaft eine Ausnahme der aktuellen Beschränkungen beantragt, die Nicht-US-Bürgern die Einreise verbieten, und heute wurde mein Antrag abgelehnt. Ich bin am Boden zerstört." Sie sei doppelt geimpft, PCR-getestet und könne sofort losfliegen, so Prescott weiter. "Ich würde alles dafür tun, so schnell wie möglich zu ihr zu fliegen."

"Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll", schreibt Megan Prescott weiter. "Ich muss zu meiner Schwester fliegen und ihr helfen und es gibt jetzt keinen Weg, dies zu tun." Sie bittet nun ihre Follower um Hilfe: "Wenn irgendjemand helfen kann, bitte, bitte meldet euch. Ich muss zu meiner Schwester fliegen und mich um sie kümmern."