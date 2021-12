Sitcom-Darstellerin Cara Williams stirbt mit 96 Jahren

US-Schauspielerin Cara Williams ist tot. Sie war vor allem für ihre Rollen in verschiedenen Sitcoms bekannt und erhielt 1958 eine Oscar-Nominierung für ihre Darstellung im Film "The Defiant Ones". Sie wurde 96 Jahre alt.

Williams' Tochter Justine Jagoda , dass ihre Mutter am Donnerstag (9. Dezember) nach einem Herzinfarkt zu Hause in Beverly Hills gestorben war. "Meine Mutter war eine liebende Seele, sie nahm einen in den Arm und half einem immer", erinnert sich Jagoda.

Oscar-Nominierung für "Flucht in Ketten"

Cara Williams wurde 1935 in Brooklyn, New York geboren und startete ihre Filmkarriere 1941 unter dem Künstlernamen Bernice Kay. Bis Ende der 1950er Jahre erschien Williams in mehr als einem Dutzend Spielfilme, der Durchbruch gelang ihr 1958 mit "Flucht in Ketten", für den sie eine Oscar- und eine Golden-Globe-Nominierung erhielt. In den 1960er Jahren war Williams hauptsächlich in Sitcoms zu sehen, etwa ab 1960 in "Pete and Gladys". 1978 stand sie das letzte Mal vor der Kamera. Anschließend beganns sie eine Karriere als Inneneinrichterin.

Williams war drei Mal verheiratet: Aus ihren ersten zwei Ehen stammen zwei Kinder. Von 1952 bis 1959 war sie mit Schauspieler John Drew Barrymore (1932-2004) verheiratet, dem Vater der Schauspielerin Drew Barrymore (46). Mit ihrem dritten Ehemann, Asher Dann, war Williams bis zu dessen Tod 2018 verheiratet.