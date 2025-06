Sir David Beckham überraschend in München: Ritter trifft Lederhosen

Ein Neu-Ritter mitten in München: Sir David Beckham tauchte plötzlich in der bayrischen Landeshauptstadt auf und verzückte ahnungslose Passanten. Was hatte es mit dem Überraschungsbesuch auf sich?

(stk/spot) | 19. Juni 2025 - 10:42 Uhr

David Beckham wurde überraschend in München gesichtet. © ddp/CAMERA PRESS/ED/AELTC

Da staunten Passanten nicht schlecht, als sie nichtsahnend am Mittwoch durch die Münchner Innenstadt flanierten. Denn plötzlich stand in Person von David Beckham (50) nicht nur eine britische Fußball-Legende vor ihnen, sondern zudem ein frisch zum Ritter geschlagener Sir. von "Becks" in der bayerischen Landeshauptstadt und zeigen, wie sich umgehend eine jubelnde Menge um den Star versammelte. Doch was hatte es mit seiner München-Reise auf sich? Gesichtet wurde Beckham, der offenbar ohne seine Ehefrau Victoria Beckham (51) angereist war, vor der Filiale der Luxusuhrenmarke Tudor ganz in der Nähe der Münchner Frauenkirche. Zufällig war dieser Ort nicht gewählt, der Ex-Sportler ist der prominente Markenbotschafter des Unternehmens. Anschließend gab es Dirndl und Lederhosen zu sehen Fotos, die der -Zeitung vorliegen, zeigen zudem, dass Beckham später auch im Restaurant Herrschaftszeiten - Das Paulaner im Tal einkehrte und dort unter anderem auf Ramona Pongratz, die Junior-Wiesn-Wirtin des Festzelts Paulaner Winzerer Fähndl, sowie auf diverse Lederhosen traf. Dort hatte der Uhrenhersteller laut des Berichts rund 150 Gäste geladen. "Ich liebe es immer nach München zu kommen", soll Beckham geschwärmt und sich während des rund dreistündigen Aufenthalts sehr nahbar gezeigt haben. Erst vor wenigen Tagen wurde offiziell enthüllt, dass David Beckham von König Charles (76) im Rahmen der King's Birthday Honours in den Stand eines Knight Bachelor erhoben wird, also eines Ritters ohne Ordenszugehörigkeit. Die feierliche Zeremonie wird zwar erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, der Ex-Fußballer darf sich aber bereits jetzt schon als Sir vorstellen. Dieselbe Ehre wurde unter anderem auch Oscarpreisträger Gary Oldman (67) zuteil. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de