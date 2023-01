Sind Selena Gomez und Chainsmokers-Sänger Drew Taggart ein Paar?

Selena Gomez hat angeblich eine neue Liebe gefunden: Chainsmokers-Star Drew Taggart. Die Sängerin und Schauspielerin könne "kaum ihre Hände von ihm lassen", wie US-Medien berichten.

Ist Drew Taggart der neue Mann an Selena Gomez' Seite?

Selena Gomez (30) soll frisch verliebt sein. , hat die Sängerin und Schauspielerin aktuell "eine Menge Spaß" mit Chainsmokers-Sänger Andrew "Drew" Taggart (33). Gomez könne "kaum ihre Hände von ihm lassen", zitiert das Branchenportal einen Insider. Offiziell bestätigt haben die beiden eine Beziehung bisher nicht. Sie würden aber auch nicht versuchen, "ihre Romanze zu verbergen, indem sie in Clubs herumschleichen, die nur für Mitglieder zugänglich sind". Stattdessen zeigen sie sich gemeinsam beim Bowlen oder im Kino.

Im Dezember hatte eine anonyme Quelle , Selena Gomez sei "offen für Dates". Sie blicke "positiv" und "optimistisch" ins neue Jahr. Ihren Wunsch nach einem Partner äußerte die 30-Jährige bereits im Mai. Sie führe unter anderem durch die TV-Show, weil sie Single sei, sagte Gomez damals. Denn sie habe gehört, dass "Saturday Night Live" ein "großartiger Ort" sei, "um die große Liebe zu finden".

Selena Gomez: "Ich würde jeden nehmen"

"Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen", witzelte Gomez weiter.

Seit der Trennung von Justin Bieber (28) im Jahr 2018 war es - abgesehen von einer kurzen Romanze mit The Weeknd (32) - ruhig geworden um Gomez' Liebesleben.

Drew Taggart hingegen hat sich erst vor vier Monaten von Model Eve Jobs (24) getrennt. Das Beziehungs-Aus des Musikers und der jüngsten Tochter von Steve Jobs (1955-2011) erfolgte "Us Weekly" zufolge "völlig einvernehmlich". Zuvor war Taggart unter anderem mit den Models Meredith Mickelson (23) und Haley Rowe (31) liiert.