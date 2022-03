Sind Liam Payne und Maya Henry doch noch ein Paar?

Nur wenige Monate nach der angeblichen Trennung haben sich Sänger Liam Payne und Model Maya Henry wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Sind die beiden nach wie vor verlobt?

Im Juni 2021 erklärte Sänger Liam Payne (28) in einem Podcast, dass er nur wenige Monate nach seiner Verlobung mit Model Maya Henry wieder Single sei. Jetzt scheint das Paar seine Trennungspläne wieder verworfen zu haben. Am vergangenen Freitag zeigten sich die beiden gemeinsam bei einer Party in Los Angeles. Einen Schnappschuss veröffentlichte Henry . Darauf posieren die beiden gemeinsam mit Sängerin Rita Ora (31) und dem englischen TV-Star Vas J Morgan.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Darüber hinaus hat das Model bestätigt, dass sie und Payne nach wie vor verlobt seien. Die gemeinsame Quarantäne, in die sie sich aufgrund einer Corona-Infektion zuletzt begeben hätten, habe sie wieder näher zusammengebracht, sagt sie.

"Wir sind sehr glücklich"

Auch der ehemalige One-Direction-Sänger sagte laut "People" bei einer Veranstaltung in Beverly Hills, dass Henry immer noch seine Verlobte sei: "Wir sind immer noch zusammen und wir sind im Moment sehr glücklich. Wahrscheinlich so glücklich wie nie zuvor."

Liam Payne und Maya Henry machten ihre Beziehung 2018 öffentlich. Zwei Jahre später folgte die Verlobung. Von 2015 bis 2018 war Payne mit der britischen Sängerin Cheryl Cole (38) liiert. 2017 kam ihr gemeinsamer Sohn Bear Grey Payne zur Welt.