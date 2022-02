Sind Kanye West und Julia Fox schon wieder getrennt?

Alles aus und vorbei bei Kanye West und Julia Fox? Die Schauspielerin hat auf Instagram alle gemeinsamen Fotos mit dem Rapper gelöscht. Ein Sprecher von Fox spricht nun Klartext.

Sind Kanye West (44) und Julia Fox (32) schon wieder getrennt? Die Gerüchteküche hat zu brodeln begonnen, nachdem die Schauspielerin jüngst alle gemeinsamen Instagram-Posts mit dem Rapper gelöscht hat. Nun hat ein Sprecher von Fox : "Julia und Kanye bleiben gute Freunde und Kollegen. Aber sie sind nicht mehr zusammen."

Fox hatte erst Anfang Januar bestätigt, dass sie und West ein Paar sind. Gleichzeitig veröffentlichte das Magazin eine Reihe intimer Fotos der beiden. "Ich habe Ye an Silvester in Miami getroffen und wir hatten eine sofortige Verbindung", schrieb Fox in dem Artikel mit dem Titel "Date Night". "Alles zwischen uns ist ganz natürlich passiert. Ich weiß nicht, wohin die Dinge gehen, aber wenn dies ein Hinweis auf die Zukunft ist, dann liebe ich es." Ende vergangenen Monats hatten die beiden ihren erst gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich bei der Pariser Fashion Week.

Rosenkrieg zwischen Kanye West und Kim Kardashian

Aktuell sorgt der Rosenkrieg zwischen Kanye West und Kim Kardashian (41) immer wieder für Schlagzeilen. Am vergangenen Sonntag teilte der Rapper auf Instagram gegen Pete Davidson (28) aus, mit dem Kardashian seit einigen Monaten liiert sein soll. Screenshots ihrer Unterhaltung hat er inzwischen wieder gelöscht.

Könnte das Drama zu viel für Julia Fox gewesen sein? Unlängst hat der Rapper deutlich gemacht, wie sehr er seine Noch-Ehefrau und ihre vier gemeinsamen Kinder vermisse. "Gott, bitte bringe unsere Familie wieder zusammen", schrieb er zu mehreren Fotos von Kardashian und den Kindern.

Kanye West und Kim Kardashian waren seit 2014 verheiratet. Im Februar 2021 hatte sie die Scheidung von dem Rapper eingereicht.

