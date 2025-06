Sind Jeff Bezos und Lauren Sánchez längst verheiratet?

Das Hochzeitsspektakel von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig sorgt seit Tagen für Aufsehen. Doch laut Medienberichten ist ihre Feier keine Hochzeit im eigentlichen Sinn. Sind die beiden längst verheiratet?

Seit Mittwoch weilen Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig, um ihre Luxus-Hochzeit zu feiern. Wie unter Berufung auf anonyme Quellen jetzt berichtet, soll das Paar jedoch schon längst verheiratet sein. Das Jawort sollen sie sich vorab in den USA gegeben haben. "Oftmals ist eine Ehe, die im Ausland geschlossen wurde, in den USA nicht gültig oder führt zu anderen Problemen. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie bereits verheiratet sind", zitiert das Promiportal einen Anwalt aus Florida.

Paar soll "seit mindestens einem Monat" verheiratet sein

Auch berichtete, dass Bezos und Sánchez schon rechtmäßig verheiratet seien. "Sie sind seit mindestens einem Monat verheiratet, seit mehr als einem Monat", soll ein Insider der britischen Zeitung verraten haben. "Nach italienischem Recht handelt es sich nicht um eine Eheschließung, und alle Gelübde oder der Austausch von Ringen haben keine rechtliche Bedeutung", ergänzte er.

Zudem bestätigten Stadtbeamte , das Paar habe keinen Antrag auf Eheschließung in der Lagunenstadt gestellt. "Ich kann völlig ausschließen, dass sie nach italienischem Recht eine standesamtliche Trauung in Venedig haben werden", sagte ein Beamter. Die Trauung, die Medienberichten zufolge am Samstag auf der Klosterinsel San Giorgio Maggiore stattfinden soll, hätte demnach nur symbolischen Charakter.

Ablauf der großen Feier

Die Feierlichkeiten des Amazon-Gründers und der Kinderbuchautorin dauern mehrere Tage. Am Mittwochnachmittag traf das Paar in Venedig ein - einen Tag, nachdem erste Gäste wie Ivanka Trump (43) gesichtet worden waren. Am Donnerstag stieg ihre Willkommensparty, zu der sie per Wassertaxi anreisten. Dort feierten sie mit Promis wie Orlando Bloom, Tom Brady, Kylie und Kendall Jenner sowie mit anderen Mitgliedern des Kardashian-Jenner-Clans. Die Hauptfeier soll schließlich am Samstagabend in Venedigs Arsenal-Viertel ausgerichtet werden, die vorherige "Trauung" auf der genannten Klosterinsel.