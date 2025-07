Simone Thomalla und ihr René: Ein Red-Carpet-Termin jagt den nächsten

Vom Sommerfest zur Filmpremiere. Schauspielerin Simone Thomalla und ihr Partner René zeigen sich aktuell als echtes Traumpaar auf dem roten Teppich.

Im Februar bestätigte Simone Thomalla (60) ihre neue Liebe. "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", . Kurz darauf begleitete er sie bereits zu ihren "Let's Dance"-Auftritten - und zeigt inzwischen, dass er das Rampenlicht an der Seite der Schauspielerin nicht scheut. Aktuell reiht sich ein gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt des Paares an den nächsten.

Am Donnerstagabend liefen sie bei der Deutschlandpremiere der Komödie "Die nackte Kanone" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin über den pinken Teppich. Die Hollywoodstars Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) präsentierten ihren Film vor Ort persönlich.

Simone Thomalla und René in lässigen Outfits

Während die Topstars in schwarzem Abendkleid und hellem Anzug glänzten, setzten Simone Thomalla und ihr René auf betont lässige Outfits. Sie trug eine dunkelblaue Jeans-Kombination, er graues Sakko und blaue Jeans. Aufeinander abgestimmt wirkten ihre Looks durch die weißen Shirts und weiße Schuhe.

Erst am Tag zuvor hatten die beiden beim "Am Ende des Tages"-Sommerfest (AEDT) in Berlin ihr Red-Carpet-Debüt als Paar gefeiert. Simone Thomalla kam in einem schwarzen Oversize-Hosenanzug mit silbernen Nadelstreifen. Dazu kombinierte sie eine silberne Umhängetasche und passende Pumps. Ihr Freund wählte einen klassischen Anzug mit weißem Shirt und braunen Schuhen. An diesem Abend war auch seine Tochter, Foodbloggerin Denise Merten (35), dabei.

Simone Thomalla und René strahlten bei beiden Auftritten über das ganze Gesicht. Kennengelernt hatten sie sich über "eine gute gemeinsame Freundin", die sie "einander vorgestellt" habe, so die Schauspielerin. "Jetzt schauen wir in aller Ruhe, wo die gemeinsame Reise hingeht, und genießen jeden Tag", sagte sie Anfang des Jahres der "Bild"-Zeitung.