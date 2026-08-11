Simone Thomalla über Konkurrenz mit Tochter Sophia: "Regt mich wahnsinnig auf" 

Simone Thomalla zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Deutschland. Tochter Sophia hat sich als Moderatorin ebenfalls in der Unterhaltungsbranche etabliert. Wie die 61-Jährige über Vergleiche mit Sophia denkt? Jetzt redet Simone Thomalla endgültig Klartext.

Dass Kinder berühmter Eltern auch in der Unterhaltungsbranche durchstarten möchten, ist keine Seltenheit. Im Falle von Simone (61) und Sophia Thomalla (36) ist der Plan total aufgegangen: Die Tochter der Schauspielerin hat sich als schlagfertige Moderatorin längst einen eigenen Namen gemacht. Wie ihre berühmte Mama über diesen Erfolg denkt? In einem Interview spricht Simone Thomalla ganz offen über lästige Vergleiche.

Simone Thomalla über Sophia: "Mein Fleisch und Blut"

Schauspielerin Simone Thomalla identifiziert sich als Romantikerin. "Das wurde mir ein Stück weit in die Wiege gelegt und mein Grundfundament ist auch die Liebe meiner Eltern gewesen", erklärt sie im Interview mit "Bunte". "Wenn man so ein Glück hat, so eine Mutter zu haben, wie ich sie habe, da kann einem nicht viel passieren. Ich habe auch immer versucht, in dieser Weise für meine Tochter Sophia da zu sein."

Über die 36-Jährige sagt Simone Thomalla: "Diese Liebe zu meinem Kind ist für mich etwas Selbstverständliches und es regt mich wahnsinnig auf, wenn manche uns in Konkurrenz setzen. Das ist mein Fleisch und Blut, und es gibt nichts Vergleichbares wie die Liebe zu einem Kind. Die Liebe zu einem Menschen, zu einem Partner, ist etwas komplett anderes."

Mit ihrer Tochter Sophia (re.) zu konkurrieren, kommt für Simone Thomalla nicht in Frage. © imago/BREUEL-BILD

Liebesbeziehungen von Simone Thomalla: "Jede auf ihre Art wichtig"

Simone Thomalla lernte 1988 den Theaterschauspieler André Vetters kennen und lieben. Aus dieser Verbindung ging 1989 Töchterchen Sophia hervor. Zwar scheiterte diese Beziehung nach sieben Jahren, doch spricht die Schauspielerin bis heute respektvoll über alle ihre ehemaligen Lebensgefährten: "Jeder Mensch, jeder Mann an meiner Seite hatte seine Zeit. Und ich gehöre nicht zu den Frauen, die ihre Vergangenheit vergiften."

Denn die 61-Jährige findet: "Wenn ich heute ganz nüchtern auf meine Beziehungen schaue, dann war jede auf ihre Art wichtig. André Vetters hat mir die wunderbarste Tochter der Welt geschenkt. Mit Sven Martinek verbindet mich bis heute eine sehr enge Freundschaft. Rudi Assauer und ich hatten eine wilde, großartige Zeit. Mit Silvio Heinevetter war ich plötzlich die Frau mit dem deutlich jüngeren Mann und habe dafür ganz schön was um die Ohren bekommen", erinnert sich Thomalla. "Egal, was am Ende passiert ist – Liebe macht das Leben reicher." Seit eineinhalb Jahren ist sie glücklich an den Berliner Bauunternehmer René Marchand vergeben.