Simone Mecky-Ballack: Trauerzeit um Sohn Emilio wird "niemals enden"

Simone Mecky-Ballack bedankt sich auf Instagram bei ihren Freunden und Verwandten, die ihr offenbar einen schönen Geburtstag beschert haben. Gleichzeitig habe sie ihr großer Tag an ihren verstorbenen Sohn Emilio erinnert.

Anlässlich ihres 46. Geburtstag am vergangenen 16. Februar hat Simone Mecky-Ballack rührende und persönliche Worte der Dankbarkeit "Familie und Freunde sind das wichtigsten in dieser Zeit... Leben und Lachen...", schreibt sie zu einer ganzen Fotoreihe von ihrem großen Tag, den sie im Alpenresort Schwarz im österreichischen Obermieming zelebriert hat. Darauf zeigt sie sich stets strahlend und in einem engen pink-weißen Minikleid mit U-Boot-Ausschnitt sowie zahlreichen Luftballons. Auch Freunde und Verwandte sind auf den Bildern zu sehen.

"Danke, dass so viele Menschen verstehen, dass man nicht den ganzen Tag weinen kann und auch nicht sollte!", schreibt sie weiter. Sie habe viele Gründe, auch wieder froh zu sein. Die Trauerzeit um ihren verstorbenen Sohn Emilio würde jedoch "niemals enden". "Jeder Geburtstag bringt mich meinem Emilio etwas näher", so Mecky-Ballack.

Der tragische Unfall

Emilio Ballack (2002-2021) war am 5. August 2021 im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt. Er stammt neben zwei weiteren Söhnen aus Simone Mecky-Ballacks erster Ehe (2008-2012) mit Ex-Fußballnationalspieler Michael Ballack (45).