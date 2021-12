Simone Mecky-Ballack: So trauert sie an Weihnachten um ihren Sohn

Im August verstarb Simone Mecky-Ballacks Sohn mit nur 18 Jahren. An ihrem ersten Weihnachten ohne Emilio widmete die Exfrau von Michael Ballack ihm rührende Worte bei Instagram.

Simone Mecky-Ballack: Weihnachten in großer Trauer.

Im August verstarb Simone Mecky-Ballacks (45) 18-jähriger Sohn Emilio (2002-2021) bei einem tragischen Unfall. Bei Instagram widmete sie ihm an ihrem ersten Heiligabend ohne ihn rührende Worte.

"Emilio ist immer bei uns"

"Ich wünsche euch Frohe Weihnachten und dass ihr jede Sekunde mit euren Lieben genießt", ist in weißer Schrift über einem Bild von einem riesigen Kamin zu lesen. "Für uns ist heute wieder ein schwerer Tag... Emilio ist immer bei uns".

Erst vor wenigen Tagen erhielt Mecky-Ballack ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, das für sie eine besondere Bedeutung hat. Ebenfalls in ihrer Instagram-Story teilte die trauernde Mutter das Foto eines silbernen Medaillons, an dessen Kette ein Stern, ein Schutzengel sowie der Anhänger eines Schwarz-Weiß-Fotos von Emilio hängen. "So ein schönes Weihnachtsgeschenk. Danke", schrieb sie dazu.

Emilio Ballack war am 5. August im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt. Aus der Ehe (2008-2012) seiner Mutter mit Ex-Fußballnationalspieler Michael Ballack (45) stammen zwei weitere Söhne: Louis Ballack (20) und Jordi Ballack (16).