Simon Cowell hat sich mit Lauren Silverman verlobt

Simon Cowell (62) und Lauren Silverman (44) haben sich verlobt. . Der Erfinder der Castingshows "America's Got Talent" und "The X-Factor" machte seiner langjährigen Partnerin an einem bedeutungsvollen Ort den Antrag.

Antrag im Familienurlaub

An Heiligabend ging Cowell bei einem Strandspaziergang auf Barbados aufs Kie. Das Paar lernte sich auf der Insel kennen. Gemeinsam mit Sohn Eric (7) und Silvermans Sohn Adam (16) verbrachten sie die Weihnachtstage dort, die beiden Jungen sollen bei dem Antrag dabei gewesen sein. "Sie sind beide super glücklich", erklärte eine Quelle dem "People"-Magazin. "Sie sind jetzt schon lange zusammen und lieben sich, daher ist es für ihre engen Freunde keine große Überraschung."

Lauren Silverman war von 2003 bis 2013 mit Immobilienentwickler Andrew Silverman verheiratet. Mit ihm hat sie den gemeinsamen Sohn Adam. Silverman und Cowell sollen sich bereits 2004 kennengelernt haben. 2013 wurde bekannt, dass Silverman ein Kind von Cowell erwartet, die Scheidung von Andrew Silverman folgte wenig später. Sohn Eric kam im Februar 2014 zur Welt.