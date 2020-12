Silvia Wollny wird erneut Oma

Familienzuwachs im Hause Wollny: Familienoberhaupt Silvia Wollny hat auf Instagram verkündet, dass sie erneut Oma wird.

Silvia Wollny (55) hat es persönlich verkündet: "Ich werde wieder Oma." Dazu postete das Oberhaupt der Großfamilie ein Ultraschallbild. Doch welches ihrer elf Kinder erwartet Nachwuchs?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das hat Silvia Wollny noch nicht verraten. Tochter Sylvana (28) hat bereits zwei Töchter. Calantha Wollny (20) hat ebenfalls eine Tochter bekommen. Silvia Wollnys Tochter Sarafina (25) hat 2019 ihren Peter geheiratet und machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, dass sich das Paar Nachwuchs wünscht. Auf eine Sache dürfen sich die Fans schon einmal freuen: Wenn ein neuer Wollny das Licht der Welt erblickt, wird es in Sachen Name auf der Geburtsurkunde kreativ.

Seit 2011 ist die Großfamilie in der RTLzwei-Doku "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert