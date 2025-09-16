Silva Gonzalez im "Sommerhaus der Stars": Was über Partnerin Stefanie bekannt ist

Auch 2025 batteln sich Promi-Paare im "Sommerhaus der Stars" um ein beachtliches Preisgeld. Diesmal sind Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh mit von der Partie. Woher kennt man die beiden eigentlich? Und wieso waren sie schon mal getrennt? Die AZ verrät Details.

In Bocholt wird wieder geliebt, gestritten und um den Titel "Promi-Paar des Jahres" gekämpft. Ins "Sommerhaus der Stars" ziehen in diesem Jahr auch "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez und seine Partnerin Stefanie Schanzleh. Was ist über die Beziehung der beiden bekannt? Und haben sie gemeinsame Kinder? Die AZ gibt einen Überblick.

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh: Beziehungschaos unter Bandkollegen

"Mixing Business with Pleasure": Das wird in der Beziehung von Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh großgeschrieben. Denn das Paar hat nicht nur drei gemeinsame Kinder, sondern steht als Gute-Laune-Band "Hot Banditoz" regelmäßig zusammen auf der Bühne. Doch sowohl in der Musikgruppe als auch in der Beziehung des Paares lief nicht immer alles ohne Zwischenfälle ab.

Seit 2018 bilden Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh den Kern der "Hot Banditoz". Ursprünglich stand die Band aber in anderer Konstellation auf der Bühne. © imago/BOBO

TV und Musik: Wie wurde Silva Gonzalez bekannt?

Während Stefanie Schanzleh erst 2014 zu den "Hot Banditoz" stieß, zählt Silva Gonzalez zu den Gründungsmitgliedern. Der gebürtige Hamburger kam 1979 als Sohn eines türkischen Vaters und einer chilenischen Mutter zur Welt. Nach einer Ausbildung zum Werbekaufmann schnupperte er erste TV-Luft in Sat.1-Fernsehfilmen wie "Die Braut von der Tankstelle" (2005). Sein Durchbruch war allerdings musikalischer Natur: 2004 wurde Gonzalez zusammen mit Fernanda Brandao und Gabriela Gottschalk bei einem Casting für die "Hot Banditoz" ausgewählt.

Gabriela Gottschalk (li.), Silva Gonzalez und Fernanda Brandao bildeten die ursprüngliche "Hot Banditoz"-Konstellation. © imago/United Archives

Mit "Veo Veo" konnte das Trio damals gleich auf Platz drei der Singlecharts klettern, weitere Charterfolge folgten. 2008 verließ Silva Gonzalez die Gute-Laune-Band, um sich mehr in Richtung Fernsehen und den Bereich der Kinderbetreuung zu orientieren. Doch dieser Wechsel war nicht von langer Dauer: 2011 trat er den "Hot Banditoz" wieder bei. 2013 nahm er dann an der siebten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil, die damals Joey Heindle für sich entscheiden konnte.

Wer ist Stefanie Schanzleh?

2014 wurde Stefanie Schanzleh als neues Mitglied der "Hot Banditoz" gecastet. Die in Köln geborene Frohnatur lernte damals in Silva nicht nur einen neuen Kollegen, sondern auch ihren Liebsten kennen. Im Herbst 2017 wurde nämlich bekannt, dass die beiden ein Paar sind, nachdem es schon eine ganze Weile geknistert haben soll.

Turbulent: Beziehung von Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh sollte schon bald nicht nur die Liebe zur Musik verbinden: Im Februar 2018 begrüßten sie ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt, 2020 eine weitere Tochter und 2021 schließlich einen kleinen Sohn. Doch das Familienglück blieb nicht ungetrübt: 2022 war nämlich erst einmal alles aus und das Paar machte seine Trennung publik.

"Wir haben uns getrennt, aus dem Grund, weil wir uns einfach nicht mehr verstanden haben. Wir haben uns einfach auseinandergelebt", sagte Silva Gonzalez damals im Gespräch mit . Unter anderem soll die Alkoholsucht des Sängers eine Belastungsprobe für die Beziehung dargestellt haben. Auch ein Überfall auf das gemeinsame Haus in Hamburg hatte das Familienglück erschwert.

"Prominent getrennt": Liebes-Comeback nach TV-Show

Im März 2023 trafen Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh im Format "Prominent getrennt" wieder aufeinander – und wuschen in der Show ordentlich schmutzige Wäsche. Während der Sänger seiner Ex-Partnerin vorwarf, mit den gemeinsamen Kindern nach Köln abgehauen zu sein, stellte diese ihn wegen (angeblich) nicht bezahltem Unterhalt an den Pranger.

Doch wie das Paar im März 2025 erklärte, fand es ausgerechnet dank der Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" wieder zusammen: "Wir mussten uns mit unserer Trennung auseinandersetzen, aber auch mit unserer tiefen Verbindung", lautete es in einer offiziellen . Stefanie Schanzleh meinte zur Liebes-Reunion: "Wir haben nicht nur über unsere Beziehung nachgedacht, sondern aktiv daran gearbeitet – für uns und für unsere Familie."

Zweite Chance für die Liebe: Nach "Prominent getrennt" fanden Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh wieder zueinander. © imago/Future Image

"Das Sommerhaus der Stars": Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

"Prominent getrennt" verließen Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh damals nicht als strahlende Sieger, sondern lediglich mit dem siebten Platz. Doch vielleicht bietet die gemeinsame TV-Erfahrung im diesjährigen "Sommerhaus" ja trotzdem einen gewissen Vorteil für die dreifachen Eltern. Wie sie sich in den nervenaufreibenden Spielen schlagen werden und ob ihre Beziehung den anstrengenden Dreharbeiten gewachsen ist, bleibt im Laufe der aktuellen Staffel abzuwarten.