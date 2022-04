Silbereisen zu brav? RTL holt Joachim Llambi als Bohlen-Nachfolger

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi darf jetzt auch bei DSDS urteilen. Seine oftmals harte Kritik ist bei Kandidaten gefürchtet – unterhält aber die Zuschauer. Kann Llambi die Quoten von "Deutschland sucht den Superstar" retten?

Joachim Llambi sitzt in den beiden letzten Live-Shows in der DSDS-Jury

Bei der Fernsehshow "Let's Dance" ist Joachim Llambi als Kritiker gefürchtet, jetzt wird er auch bei der Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) in der Jury sitzen.

Neue DSDS-Jury mit Joachim Llambi in den Live-Shows

"In den letzten beiden Livesendungen von DSDS bekommt die Jury rund um Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad tatkräftige Unterstützung von einem echten Jury-Urgestein", teilte RTL am Montag in Köln mit.

Die DSDS-Jury 2022: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen © RTL / Stefan Gregorowius

Llambi werde als Gast-Juror "am Pult Platz nehmen und die Superstars von Morgen auf Herz und Nieren prüfen". Thomas Anders hatte die Superstar-Anwärter in der ersten Show unter die Lupe genommen, Sarah Engels war in der zweiten Show ran. In Show 3 und 4 soll das jetzt Joachim Llambi in die Hand nehmen.

Bohlen ist raus: RTL holte Silbereisen – und schlechtere Quoten

RTL hat im vergangenen Jahr verkündet, dass die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen als TV-Juror endet. Seit 2002 saß der Pop-Titan in der DSDS-Jury. Stattdessen wollte der Privatsender familienfreundlicher werden – mit Florian Silbereisen. Den Quoten hat dies geschadet. Die erste Live-Show schauten 1,31 Millionen, von denen sich grade mal 0,29 Millionen der klassischen Zielgruppe zuschreiben ließen. Die zweite Mottoshow war vergangenen Samstag mit 1,54 Millionen Zuschauer nur minimal erfolgreicher.