Im ausverkauften Saal im Wirtshaus im Schlachthof ist Django Asül mit dem Kunst- und Kabarettpreise Sigi-Sommer-Taler ausgezeichnet worden.

Zahlreiche Gratulanten: Wer beim Sigi-Sommer-Taler dabei war ...

imago 16 Zahlreiche Gratulanten: Wer beim Sigi-Sommer-Taler dabei war ...

Stolz präsentiert Django Asül seine jüngste Trophäe auf der Bühne im Wirtshaus im Schlachthof: Der Kabarettist ist am Sonntag mit dem begehrten Sigi-Sommer-Taler der Narrhalla München ausgezeichnet worden.

Sigi-Sommer-Taler 2026: Django Asül wird ausgezeichnet

Der Preis, der in Erinnerung an Sigi Sommer (†1996), der unter anderem für seine fast 40-jährige Kolumne "Blasius, der Spaziergänger" in der Abendzeitung bekannt wurde, wird jedes Jahr an Künstler mit Lebensmittelpunkt in München verliehen.

Der Kabarettist aus Hengersberg (Landkreis Deggendorf) steht seit nunmehr 30 Jahren auf der Bühne – seit 2008 hält der 54-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Ugur Bagislayici heißt, die Festrede beim Maibockanstich im Hofbräuhaus. Die Laudatio auf den Preisträger hielt am Sonntag Helmut Schleich. Der Kabarettist erhielt 2018 selbst den Preis.

Welche prominenten Gäste im Wirtshaus im Schlachthof dabei waren, erfahren Sie oben in der Fotostrecke.