Sie war die erste Wednesday: "Addams Family"-Star Lisa Loring ist tot

Lange vor dem Netflix-Hit "Wednesday" spielte Lisa Loring die Tochter der "Addams Family". Nun ist die ehemalige Kinderdarstellerin im Alter von 64 Jahren gestorben.

Lisa Loring ist tot. Die Schauspielerin starb am 28. Februar 2023 in Kalifornien. Sie wurde 64 Jahre alt. Ihre gute Freundin Laurie Jacobsen gab Lorings Tod

Vier Tage vor ihrem Tod soll Lisa Loring einen Schlaganfall erlitten haben. Laut ihrer Freundin wurde er durch Rauchen und einen hohen Blutdruck begünstigt. Ihre Familie habe nach drei Tagen im Koma lebenserhaltende Maßnahmen beendet. Lorings Tochter Vanessa Foumberg bestätigte den Tod ihrer Mutter

Lange vor Jenna Ortega: Lisa Loring war die erste Wednesday Addams

Lisa Loring war die erste Darstellerin einer Rolle, die gerade in aller Munde ist. In "The Addams Family" verkörperte sie von 1964 bis 1966 Wednesday, den jüngsten Sprössling der Horrorfamilie. Seit November 2022 spielt Jenny Ortega (20) im Netflix-Ableger "Wednesday" eine Teenie-Version der Addams-Tochter. Mit großem Erfolg.

"The Addams Family" basierte auf den witzig-schaurigen Cartoons, die Charles Addams (1912-1988) ab den 1930er-Jahren für "The New Yorker" zeichnete. Bei der Erstausstrahlung stand die Serie im Schatten des zeitgleich gestarteten, ähnlich gelagerten Formats "The Munsters". Erst über die Jahre wurde "The Addams Family" zum Kult.

Von der "Addams Family" ans Porno-Set

Nach ihrem Debüt als Kinderdarstellerin in der "Addams Family" spielte Lisa Loring noch in diversen Serien, zum Beispiel in der langlebigen Seifenoper "Jung und Leidenschaftlich". Ein großer Durchbruch als Schauspielerin blieb aber aus. 1977 schlüpfte sie in dem TV-Film "Halloween with the New Addams Family" noch einmal in die schwarzen Klamotten der Wednesday. Vier Jahre vorher hatte sie im Alter von 15 Jahren erstmals geheiratet.

Seit Mitte der 1980er-Jahren trat Lisa Loring nur noch sporadisch in Filmen auf, letztmals 2015 in der Horror-Komödie "Doctor Spine". Nebenbei arbeitete sie unter anderem als Make-up-Künstlerin für Pornos. Am Set eines der Erotikfilme traf sie ihren Mann, Pornodarsteller Jerry Butler. Nach der Scheidung ging sie 2003 ihre vierte Ehe ein, ließ sich aber 2014 wieder scheiden.

Lisa Loring hinterlässt zwei Töchter und zwei Enkelkinder.