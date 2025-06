Sie strahlt von innen und außen: In München verrät Michelle Hunziker, wie sie das macht

Michelle Hunziker stellt in München ihre Kosmetik vor – und erzählt, woher sie ihre positive Energie nimmt

Sie zählt zu den beliebtesten, erfolgreichsten und charmantesten Moderatorinnen – kein Wunder, dass der Fan-Andrang am Donnerstagvormittag bei Müller im Tal riesig war: Michelle Hunziker (48) war angereist, um ihr neues Baby vorzustellen.

Michelle ist jetzt auch Unternehmerin

Die gebürtige Schweizerin, die fünf Sprachen fließend spricht, ist nicht nur Entertainerin, sondern neuerdings auch Unternehmerin. In München stellte sie nun ihre neue Firma vor. Michelle Hunziker ist seit 2018 Mitgründerin und prominentes Gesicht von Goovi (= Good Vibes), einer Wellness-Marke für Naturkosmetik und natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Wie kam's dazu?

Gute-Laune-Frau: Michelle Hunziker bei Müller im Tal. © API/Michael Tinnefeld

"Frauen sind Multitasking-Talente"

Die Mutter von drei Töchtern dazu: "Die Idee entstand aus dem Wunsch heraus, meine Leidenschaft für Naturprodukte, die ich seit meiner Kindheit verwende, mit vielen Frauen zu teilen. Heutzutage sind Frauen Multitasking-Talente: Sie erledigen unzählige Aufgaben und vergessen oft, sich selbst zu lieben. Mir geht es genauso. Irgendwann verspürte ich das Bedürfnis, benutzerfreundliche Produkte zu entwickeln, die auch fröhlich, farbenfroh, selbstironisch und vor allem natürlich sind."

Influencer Riccardo Simonetti und Medienmanagerin Nagia El-Sayed. © API/Michael Tinnefeld

"Ich liebe das schöne Leben"

Bei Müller erzählte sie im Talk mit Influencer Riccardo Simonetti (32), woher sie ihre stets so positive Energie nimmt: "Ich bin einfach verliebt in das Leben. Ich liebe das schöne Leben. Ich habe das auch ein bisschen von den Italienern gelernt, die wissen, wie man la Bella Vita lebt. Das ist ganz wichtig, finde ich."

So kriegt Michelle Hunziker alles unter einen Hut

Wie sie das Familien- und Berufsleben unter einen Hut bekommt, erklärt sie so: "Wie alle Frauen gehe auch ich da strategisch ran. Je größer die Familie und je größer all die Aufgaben sind, umso mehr muss man planen. Daher habe ich auch Goovi gegründet, um mit den Produkten in all dem Stress auch ein bisschen Me-Time zu haben, sich selbst mal eine Auszeit und etwas Gutes zu gönnen."

"Als Nonna muss ich noch mehr trainieren"

Wichtiger als die Schönheit ist für Michelle Hunziker, die nach zwei Ehen momentan offiziell Single ist, die Gesundheit: "Wenn es einem gut geht, man sich gut fühlt und einen guten Lebensstil hat, Sport macht, gut isst, dann kommt die Schönheit automatisch dazu." Über ihre eigene Schönheit sagt sie schmunzelnd: "Jetzt bin ich auch noch Nonna, also Großmutter, geworden. Da muss man gleich noch mehr trainieren, noch besser essen und noch weniger Wein trinken. Nein, das gehört natürlich auch dazu. Was ganz entscheidend ist: sich selbst nicht zu ernst nehmen, sondern lieber das Leben genießen."