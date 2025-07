"Sie starb in meinen Armen": Kate Beckinsale trauert um ihre Mutter

"Sie starb in der Nacht des 15. Juli nach unermesslichem Leid in meinen Armen": Kate Beckinsale trauert um ihre Mutter Judy Loe. Sie wurde 78 Jahre alt.

Kate Beckinsale (51) hat ihre Mutter Judy Loe verloren. , dass Loe am Dienstag gestorben ist. Sie wurde 78 Jahre alt. Zuvor hatte Beckinsale bereits mitgeteilt, dass bei ihrer Mutter Krebs diagnostiziert worden war.

In ihrem neuen Beitrag erklärte Kate Beckinsale, dass sie die Nachricht vom Tod ihrer Mutter nur teile, weil sie eine Sterbeurkunde registrieren musste und wisse, dass diese "bald öffentlich wird". Die 51-Jährige schreibt in dem Post, der Fotos und Videos enthält, über Loe: "Sie starb in der Nacht des 15. Juli nach unermesslichem Leid in meinen Armen." Sie fügte hinzu: "Ich entschuldige mich zutiefst bei allen ihren Freunden, die es auf diese Weise oder durch die Presse erfahren, aber ich kann nicht durch ihr Telefon gehen. Ich bin wie gelähmt. Jude war der Kompass meines Lebens, die Liebe meines Lebens, meine liebste Freundin", so Beckinsale.

"Die Welt ist ohne sie so düster"

Das "große Herz dieser kleinen Frau" habe so viele Menschen berührt, die sie innig liebten, heißt es ihrem Beitrag weiter. "Sie war in vielerlei Hinsicht mutig, hat manchmal zu viel verziehen und an das Gute in den Menschen geglaubt, und die Welt ist ohne sie so düster, dass es kaum zu ertragen ist."

Beckinsale beendete ihren Post mit einer persönlichen Nachricht an ihre Mutter: "Mama, ich liebe dich so sehr. Das war meine größte Angst, seit ich meinen Vater mit fünf Jahren tot aufgefunden habe, und ich bin hier. Oh meine Mama... Es tut mir leid, es tut mir so leid. Es tut mir so leid."

Kate Beckinsales Vater starb mit 31 an einem Herzinfarkt

Judy Loe war ebenfalls Schauspielerin. Nach ihrem Studium an der Universität von Birmingham begann sie ihre Karriere 1970 als Mitglied der britischen Produktion des Rockmusicals "Hair". Später war sie in verschiedenen britischen Fernsehserien zu sehen. Ihren letzten Auftritt auf dem Bildschirm hatte sie 2024 in einer Folge der Thrillerserie "Fool Me Once".

Loe heiratete 1977 Richard Beckinsale (1947-1979), vier Jahre nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Kate. Der Schauspieler starb 1979 im Alter von 31 Jahren an einem Herzinfarkt. Loe gab dann 1997 dem britischen TV-Regisseur Roy Battersby (1936-2024) das Jawort. Er starb im Januar 2024.

