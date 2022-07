Sie soll Johnny Depp Millionen zahlen: Amber Heard legt Berufung ein

Amber Heard hat offenbar im Prozess gegen Ex-Mann Johnny Depp Berufung eingelegt. Sie soll ihm etwa zehn Millionen Euro zahlen, lautete das Urteil.

Amber Heard (36) hat am Donnerstag US-Medienberichten zufolge Berufung gegen die Entscheidung eines Gerichts in Virginia eingelegt. Die Schauspielerin war in einem Verleumdungsprozess dazu verurteilt worden, ihrem Ex-Ehemann Johnny Depp (59) über zehn Millionen Dollar zu zahlen.

Heards Anwälte reichten nun offenbar Dokumente bei einem Gericht von Fairfax ein. Darin sollen die Juristen mitgeteilt haben, dass Heard beabsichtigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Auch gegen Entscheidungen, die die Richterin nach dem Prozess getroffen hat, will die Schauspielerin demnach vorgehen, dazu zählt unter anderem die Ablehnung von Heards Antrag auf Aufhebung des Urteils.

So reagiert Johnny Depp

"Wir glauben, dass das Gericht Fehler gemacht hat, die ein gerechtes und faires Urteil im Einklang mit dem ersten Verfassungszusatz verhindert haben", . "Wir legen daher Berufung gegen das Urteil ein."

Ein Sprecher von Johnny Depp erklärte CNN dazu: "Die Jury hat sich die umfangreichen Beweise angehört, die während des sechswöchigen Prozesses vorgelegt wurden, und ist zu einem klaren und einstimmigen Urteil gekommen, dass die Angeklagte selbst Herrn Depp in mehreren Fällen diffamiert hat. Wir sind weiter überzeugt von unserem Fall und dass dieses Urteil Bestand haben wird."

Vor kurzem hatte eine Richterin aus Virginia bereits Anträge abgelehnt, die Heard eingereicht hatte, um das Urteil der Jury anzufechten.

Das Urteil im Prozess

Anfang Juni gewann Depp nach rund sechs Prozesswochen die Verleumdungsklage gegen Heard. Er hatte sie wegen eines Beitrags, den sie 2018 in der "Washington Post" veröffentlichte, auf 50 Millionen Dollar verklagt. Darin behauptete sie, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Ihren Ex-Mann hatte sie nicht namentlich erwähnt. Depp behauptete, der Beitrag habe dennoch seine Karriere ruiniert, seinen Ruf beschädigt und ihn viel Geld gekostet.

Die Geschworenen sprachen Depp 15 Millionen Dollar Schadenersatz zu, aber Heard muss aufgrund eines Gesetzes in Virginia, das Strafschadenersatz begrenzt, nur 10,35 Millionen Dollar zahlen. Außerdem wurden Heard zwei Millionen Dollar Schadenersatz für ihre Gegenforderungen gegen Depp zugesprochen.