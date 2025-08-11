"Sie kochte nicht, putzte nicht": Ex-Mann schießt gegen Halle Berry

Halle Berrys erste Ehe mit David Justice hielt nur wenige Jahre. Der Ex-Baseballprofi führt das heute auf ihre angeblich schlechten Hausfrauenqualitäten zurück: Sie habe weder gekocht noch geputzt und auch nicht "wirklich mütterlich" gewirkt.

David Justice (59), der erste Ehemann von Schauspielerin Halle Berry (58), hat über die erstaunlichen Gründe für ihre Trennung vor rund 30 Jahren gesprochen. Er bemängelte unter anderem, Berry habe weder gekocht noch geputzt - weshalb er sich schon kurz nach der Hochzeit 1993 fragte, ob sie überhaupt die richtige Partnerin für Kinder sei.

Er nahm seine Mutter als Vorbild

Der einstige Baseballspieler sagte in , dass er bereits fünf Monate nach dem Jawort anfing, die gemeinsame Zukunft samt Familienplanung infrage zu stellen. "Mein Wissen, mein Verständnis und meine Weisheit in Beziehungen waren damals einfach nicht groß", blickte er zurück. Er habe seine Mutter als Vorbild genommen und er sei ein "Typ aus dem Mittleren Westen". Deshalb habe er damals gedacht, eine Ehefrau sollte "kochen, putzen und traditionell sein". Er habe sich gefragt, ob Halle Berry die Frau sei, "mit der ich Kinder haben und eine Familie gründen möchte".

Weiter schilderte er: "Sie kochte nicht, putzte nicht, wirkte nicht wirklich mütterlich, und dann fingen die Probleme an." Es habe zwischen den Eheleuten immer mehr Differenzen gegeben - auch wegen ihrer aufstrebenden Karriere. "Wir haben viel Zeit getrennt verbracht, weil sie in diesem und jenem Land Filme drehte."

Er nahm ihren Antrag nur an, "weil ich nicht Nein sagen konnte"

Schon der Beginn der Ehe stand offenbar unter keinem glücklichen Stern. "Sie hat mir einen Heiratsantrag gemacht, nachdem sie mich fünf Monate kannte", schoss Justice weiter gegen seine prominente Ex-Frau. "Ich sagte okay, weil ich nicht Nein sagen konnte. Wer würde in diesem Moment schon Nein sagen?" Ob es ihm "wirklich am Herzen lag", wisse er nicht. Er habe nur nicht gewollt, dass sie sich schlecht fühlt.

Damals sei er einfach sehr jung gewesen und habe vor Halle Berry "nur eine richtige Beziehung" gehabt, reflektierte der Ex-Sportler. Vielleicht hätten sie ihre Ehe retten können, wenn sie schon damals eine Therapie in Anspruch genommen hätten, überlegte er weiter.

1997 folgte schließlich die Scheidung. Während David Justice seit 2001 mit Rebecca Villalobos verheiratet ist, erlebte Halle Berry weitere Liebesschlappen. Ihre zweite Ehe mit dem Sänger und Schauspieler Eric Benét (58) scheiterte 2005 nach vier Jahren, auch die dritte Ehe mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (59) hielt nur wenige Jahre. Mit ihm hat sie Sohn Maceo-Robert (11). Aus ihrer Beziehung mit Gabriel Aubry (48) stammt Tochter Nahla (17).

Wagt Halle Berry bald ihre vierte Ehe?

Seit Herbst 2020 ist Halle Berry offiziell mit dem Singer-Songwriter Van Hunt (55) liiert - eine erneute Hochzeit schließt sie nicht aus. Im Juni 2025 verriet der Musiker , dass er ihr bereits einen Heiratsantrag gemacht habe. Mit ihrer Antwort zögere sie allerdings noch. "Ich war dreimal verheiratet, Van einmal. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir heiraten müssen, um unsere Liebe zu bestätigen." Dann fügte sie hinzu: "Ich glaube, wir werden heiraten, weil ich von allen, mit denen ich verheiratet war, genau diese Person heiraten sollte. Und ich habe das Gefühl, wir sollten heiraten - nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Es ist einfach ein Ausdruck unserer Liebe."