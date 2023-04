Sie isst nur noch Salat und Gemüse: Nina Ruge verrät ihr Gewicht

Lange nichts mehr von Moderatorin Nina Ruge gehört. Die Münchnerin meldet sich jetzt mit Tipps zum besser Altern zurück. Die 66-Jährige überrascht dabei mit der Aussage, dass sie permanent auf ihre Ernährung achtet und seit ihrem 18. Lebensjahr das Gleiche wiegt.

Was macht die frühere "Leute heute"-Moderatorin Nina Ruge eigentlich heute? Die Münchner Journalistin lebt die meiste Zeit im Jahr mit ihrem dritten Ehemann, Wolfgang Reitzle, in der Toskana auf einem Landgut. Mittlerweile ist die 66-Jährige hauptsächlich als Autorin tätig. Sie hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, darunter "Altern wird heilbar" und "Alles wird gut - Mein Weg zurück ins Leben". In diesen Büchern beschäftigt sich Nina Ruge mit Themen wie persönlicher Entwicklung, Spiritualität und Lebensphilosophie.

Nina Ruge isst täglich nur einen Salat und ein Gemüsegericht

Jetzt hat sich Nina Ruge mit einem Interview über ihr Better-Aging-Konzept zurückgemeldet. Eine komplett gesunde Ernährung ist ihr wichtig, wie sie "Gala" erzählt: "Mittags ein großer, bunter Salat, abends gedünstete Gemüsegerichte." Sündigen will die 1,77 Meter große Nina Ruge nicht. Außer Salat und Gemüsegerichten kommt ihr nichts auf den Teller. Mehr isst Nina Ruge nicht! Das Resultat zeigt sich auf der Waage: "Seit ich 18 Jahre alt bin, wiege ich 56 Kilo. Und: Mein biologisches Alter ist sechs Jahre jünger."

Nina Ruge mit ihrem Ehemann Wolfgang Reitzle. © imago/Future Image

Nina Ruge will mit ihrem ganz persönlichen Better-Aging-Konzept zeigen, dass eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil wichtige Faktoren für ein gesundes Altern sind.

Woher kennt man Nina Ruge?

Nina Ruge moderierte verschiedene Sendungen, darunter das "heute journal" im ZDF. Bundesweit bekannt wurde sie vor allem durch ihre Moderation der Sendung "Leute heute". Bis 2007 stand sie zehn Jahre lang im Münchner TV-Studio. Ihr persönliches Markenzeichen war stets der am Ende der Boulevard-Sendung fallende Satz: "Alles wird gut."