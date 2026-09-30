"Sie hat es nicht kapiert": Spott über "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel

Während sich der "ZDF-Fernsehgarten" in die Pause verabschiedet, läuft ProSieben-Entertainer Sebastian Pufpaff erst so richtig warm. In der jüngsten Folge von "TV total" geriet Kult-Moderatorin Andrea Kiewel wieder einmal direkt in sein Visier - und das aus einem kuriosen Grund.

Mit der Ausgabe am vergangenen Sonntag (27. September) ging die diesjährige Sendereihe des ZDF-Klassikers zu Ende. Für Sebastian Pufpaff ein Anlass zur Schadenfreude: "Der 'Fernsehgarten' geht in die Pause ... yeah!", stichelte der 50-Jährige in der neusten Ausgabe von "TV total".

Beim Sichten des Materials vom Saisonabschluss fiel dem Comedy-Star jedoch ein ganz bestimmtes Detail ins Auge, das im krassen Gegensatz zum gewohnten Bild stand. Denn normalerweise ist Andrea Kiewel bekannt dafür, ihre Promi-Gäste auf der Bühne überaus herzlich und körpernah zu empfangen. Diesmal fehlte von den vertrauten Begrüßungsszenen jedoch jede Spur.

Pufpaff witterte bereits den großen Durchbruch. Der Moderator zeigte sich in seiner Show feierlich gestimmt und tat so, als hätte die 61-Jährige endlich eingesehen, dass ihre Distanzlosigkeit bei manchem Gast für Unbehagen sorgt. "Endlich!", jubelte er scherzend und schilderte dem Publikum ausgelassen, wie im Studio schon die Sektkorken geknallt hätten. Doch nur wenige Augenblicke später dann die Ernüchterung; "Sie hat es nicht kapiert. Sie war einfach nur krank!", entlarvte Pufpaff die Situation.

Sebastian Pufpaff präsentiert bei ProSieben neue Folgen von "TV total". © ProSieben / Willi Weber

Andrea Kiewel nimmt die Sticheleien von Sebastian Pufpaff mit Humor

Damit ist das Thema für das ProSieben-Gesicht aber noch lange nicht vom Tisch. Sebastian Pufpaff kündigte an, den Dauer-Gag akribisch weiterzuführen. Der eigens eingerichtete "Kiwi-Grabbelattacken"-Kalender bleibt fester Bestandteil von "TV total", um jede künftige Annäherung der Moderatorin genau zu dokumentieren. Anschließend schickte er direkt eine humorvolle Ansage hinterher: "Kiwi, we're watching you!" - auf Deutsch: Kiwi, wir behalten dich im Blick.

Dass zwischen den beiden TV-Gesichtern wegen der Sticheleien dicke Luft herrscht, muss jedoch niemand befürchten. Andrea Kiewel sieht die Witze gewohnt locker und begegnet dem ProSieben-Spott mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Bereits im August 2025 richtete die 61-Jährige während einer Live-Übertragung im ZDF das Wort direkt an das ProSieben-Format: "Lieber Kollege Pufpaff, liebe Kollegen von 'TV total': Ja, ihr dürft das verwenden." Ganz entspannt erteilte sie damit dem Team der Comedyshow selbst die Erlaubnis, den "ZDF-Fernsehgarten" weiter nach Herzenslust durch den Kakao zu ziehen. Da lässt sich Pufpaff nicht zweimal bitten.