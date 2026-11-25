Vera Gräfin von Lehndorff, bekannt als Veruschka, ist in Berlin im Alter von 87 Jahren gestorben. Deutschlands erstes Supermodel wurde 1966 durch Antonionis Kultfilm "Blow Up" weltberühmt und zählte in den 60er-Jahren zu den meistfotografierten Models der Welt.

Obwohl sie die Tochter eines ostpreußischen Adeligen und in Königsberg 1939 geboren war, hatte Vera Gräfin von Lehndorff durchaus einen Münchenbezug, bevor sie nach New York und dann – vor zwanzig Jahren nach Berlin zog. "Ich kenne München gut, habe früher in Peterskirchen bei München gewohnt, weil ich gerne auf dem Land lebte. Ich bin oft mit Fassbinder ausgegangen. Es war eine gute Zeit. Aber heute ist es mir hier zu teuer. München ist die Stadt der Reichen, das finde ich unangenehm", hatte sie der Abendzeitung 2005 erzählt.

Und in diesem Interview kam sie dann auch auf die 60er- und 70er-Jahre zu sprechen, ihre Zeit, in der sie unter dem Künstlernamen Veruschka nicht nur Malerin war, sondern Schauspielerin und Deutschlands erstes Supermodel, das auch durch Körperbemalung berühmt wurde: "Eine Frau sollte sich immer überlegen, wie sie sich zeigen möchte. Sexy oder verhüllt? Ich sehe heute einen größeren Reiz in der Verhüllung, es kurbelt die Phantasie des Gegenübers an."

Vera Gräfin von Lehndorff ist tot

Früher orientierte sich Veruschka von Lehndorff an Audrey Hepburn, Marilyn Monroe ("bei ihr lag im Sex eine gewisse Komik") und Greta Garbo. Trotz ihres Ruhms hat sich Gräfin Lehndorff oft hässlich gefühlt. Als Erwachsene sei sie deshalb in die Psychiatrie gegangen: "Es waren sogenannte Krankheitszustände. Und doch sehe ich sie auch als eine Erweiterung, denn ich habe in meine eigenen Abgründe geschaut. Ich wollte nie ausbalanciert leben."

Das war ihr auch von Kindheit an nicht gegeben: Ihr Vater, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort, wurde 1944 wegen seiner Teilnahme an der Verschwörung des 20. Juli 1944 gegen Adolf Hitler hingerichtet. Sie kam in ein Internierungslager, erlebte die Flucht aus Ostpreußen und wuchs anfangs in Flüchtlingslagern auf.

Veruschka Gräfin von Lehndorff 2014 bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild

In Florenz wurde die fast 1,90 Meter große Frau als Fotomodell entdeckt. Veruschka von Lehndorff wurde in den Sechzigerjahren zu einem der meistfotografierten Models der Welt. 1966 drehte Michelangelo Antonioni seinen Kultfilm "Blow Up" mit ihr. Veruschka arbeitete in Paris und New York, erschien auf internationalen "Vogue"-Covern und 1967 auf dem Cover des amerikanischen "Life"-Magazins. 1971 beteiligte sie sich an der von Alice Schwarzer initiierten Medienaktion "Wir haben abgetrieben!", um auf die rigide strafrechtliche Situation in Deutschland aufmerksam zu machen.

Trauer um "Veruschka": Sie kämpfte einst um das Familienerbe

Nach dem Mauerfall versuchte sie, Teile des in der DDR verstaatlichten Eigentums der Familie zurückzubekommen. Sie sei an neuem Vermögen nicht interessiert, sagte sie damals in Interviews, Aber sie fordere die Stücke ihres Vaters zurück, um sie wieder zum alten Familiensitz bringen zu lassen, wo sie auch öffentlich ausgestellt werden können. Daraus wurde trotz längerer Prozesse nichts.

Bis vor wenigen Jahren war sie noch als Model tätig. Jetzt ist Veruschka von Lehndorff in Berlin mit 87 Jahren gestorben.