Shopping-Fail in München: Verena Kerth kassiert Titel als "schwierige Kundin"

Als Promi genießt man einige Vorteile, wie etwa eine Sonderbehandlung beim Shoppen. Verena Kerth hat sich in München allerdings einen Fehltritt geleistet und wurde dafür als "schwierige Kundin" bezeichnet. Was steckt dahinter?

Wer sich in München durch die Luxus-Boutiquen shoppt, kann ein kleines Vermögen liegen lassen. Besonders Promi-Kunden gelten oftmals als besonders anspruchsvoll, wenn es um exklusive und teure Designer-Kleidung geht. Darunter fällt offenbar auch Verena Kerth (43), die von einem versemmelten Einkaufsbummel in der bayerischen Landeshauptstadt berichtet.

Verena Kerth: Star-Allüren beim Shoppen in München?

Die TV-Beauty, die erst kürzlich einen neuen Job als Moderatorin an Land gezogen hat, zeigt sich gerne in hochwertigen Outfits von angesagten Luxus-Designern. Doch die Münchnerin beim Einkaufen zufriedenzustellen, scheint keine leichte Aufgabe zu sein. Verena Kerth hat jetzt selbstironisch einen kleinen Einblick in ihr Shopping-Erlebnis gegeben.

"Ich musste mich gerade als schwierige Kundin betiteln lassen", sagt sie in ihrer Instagram-Story mit einem kleinen, süffisanten Lächeln im Gesicht. Ihrem neu gewonnenen Titel macht Kerth direkt alle Ehre und erklärt augenzwinkernd: "Ich hab jetzt wenigstens meinen Espresso bekommen." Womit hat die Münchnerin für Aufruhr gesorgt?

Verena Kerth beim Luxus-Shopping in München. © Instagram/verenakerth

Luxus-Reinfall für Verena Kerth: "Gefällt mir alles nicht"

Bei einem Luxus-Label hat sie offenbar einiges an der extra für sie zusammengestellten Auswahl auszusetzen. "Die Sale-Abteilung wurde extra für mich aufgebaut – gefällt mir halt alles nicht", schimpft sie darüber. Der Verkäufer scheint wohl nicht den Geschmack von Verena Kerth getroffen zu haben. Doch ganz nach dem Motto "Selbst ist die Frau" macht sich die 43-Jährige eigenständig auf die Suche nach einem passenden Designer-Stück. "Mir gefallen halt die Sachen, die neu sind. Schaut mal, die sind viel schöner."

Die aktuelle Kollektion ist allerdings nicht im Angebot, weshalb Kerth einfach selbst aktiv wird. Sie schnappt sich ein Shirt und versucht es, unter die reduzierte Ware zu schmuggeln. Doch ganz so ernst ist es ihr mit der Aktion nicht, denn sie verrät ihren Plan dem Verkäufer. "Wenn ich das jetzt in die Sales-Abteilung hänge, wie viel Prozent ist es dann reduziert?" Von dem Mitarbeiter kassiert sie aber eine klare Ansage: "Ich mache nur richtige Preise." Den Spruch quittiert die Münchnerin mit einem Lächeln.

Nach den vergangenen schweren Wochen scheint Verena Kerth nun ihr Strahlen wiedergefunden zu haben. Ende Mai traf sie vor Gericht auf ihren Ex Marc Terenzi (46) und erhob schwere Anschuldigungen gegen ihn. Der Sänger wurde jedoch von den Vorwürfen freigesprochen.