Shawn Mendes und Camila Cabello: Erneute Trennung?

Zwischen Shawn Mendes und Camila Cabello soll schon wieder alles aus sein. Sechs Wochen, nachdem die Stars beim Coachella Festival gesichtet wurden, hätten sie ihr Liebes-Comeback beendet, will eine britische Zeitung erfahren haben.

Die Popstars Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) sollen sich angeblich erneut getrennt haben. Das berichtet "The Sun".

"Es war nur eine Affäre"

, die erzählt haben soll: "In Wirklichkeit wissen beide, dass sie romantisch nicht zueinander passen." Da sie jedoch eine lange gemeinsame Geschichte haben, hätten sie es noch einmal miteinander probieren wollen. "Aber es war nur eine Affäre, und jetzt haben sie dem ein Ende gesetzt." Sie hätten erkannt, "dass es wahrscheinlich ein Fehler war, es noch einmal zu versuchen".

Weil die Sängerin und der Sänger seit dem Frühjahr mehrfach zusammen gesehen wurden, waren Gerüchte über ein Liebes-Comeback entfacht. Im April erwischte man die beiden knutschend auf dem Coachella Festival in Kalifornien. Wenig später wurden sie Arm in Arm vor einem Restaurant in Los Angeles gesichtet. Am 23. Mai veröffentlichte dann Fotos, die die beiden händchenhaltend in New York zeigten.

Im November 2021 hatten sie ihre Trennung verkündet

Im November 2021 machten Cabello und Mendes auf Instagram bekannt, nach zwei Jahren ihre "romantische Beziehung zu beenden". In einem gemeinsamen Statement betonten sie: "Aber die Liebe füreinander als Menschen ist größer als jemals zuvor. Wir haben die Beziehung als beste Freunde begonnen und werden dies weiterhin bleiben."