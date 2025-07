Hollywoodstar Sharon Stone trauert um ihre Mutter: Auf Instagram gab die Schauspielerin den Tod von Dorothy Marie Stone im Alter von 91 Jahren bekannt. Zahlreiche prominente Freunde sprechen dem "Basic Instinct"-Star ihr Beileid aus.

Hollywoodstar Sharon Stone (67) ihrer Mutter Dorothy Marie Stone im Alter von 91 Jahren bekannt gegeben. Berichten zufolge verstarb sie bereits im März. "Meine lustige, komplexe Mutter ist gestorben", schrieb die Schauspielerin unter ein Foto, das sie lachend neben ihrer Mutter zeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In dem Post geht sie auch auf die aktuelle Situation in den USA ein. Dorothy Stone wurde 1933 während der Großen Depression geboren. "Ein Produkt der letzten Weltwirtschaftskrise, lasst uns das nicht wieder erleben", fügte die Schauspielerin nachdenklich hinzu. "Lasst uns (uns gegenseitig) beschützen und (uns um einander) kümmern."

Anteilnahme aus Hollywood

Woran ihre Mutter gestorben ist, verriet Stone nicht. Zahlreiche prominente Freunde kondolieren der Schauspielerin unter dem Post. "Es tut mir leid für deinen Verlust, Sharon", schreibt Melanie Griffith (67). "Wonder Woman"-Star Gal Gadot (40) und Gwyneth Paltrow (52) hinterlassen Herz-Emojis. "Two and a Half Men"-Schauspielerin Holland Taylor (82) findet besonders bewegende Worte: "Schau in diese Augen!!! Ich bin sicher, du wirst sie immer in deinem Herzen sehen - liebe dich!"

Bereits im November 2021 für ihre Mutter zu beten, nachdem diese einen Schlaganfall erlitten hatte. "Betet für Dorothy Marie Stone, meine Mutter, die heute Abend einen weiteren akuten Schlaganfall erlitten hat. Danke", schrieb die 67-Jährige und postete dazu ein Foto ihrer Mutter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Sharon Stone erlitt einen Schlaganfall

Schlaganfälle sind ein schmerzhaftes Kapitel in ihrer Familiengeschichte: Neben ihrer Mutter war auch ihre Großmutter betroffen - und schließlich traf es auch die Schauspielerin selbst im Jahr 2001 - begleitet von einer dramatischen, neun Tage andauernden Hirnblutung.

Schon 2019 erzählte : "Ich glaube nicht, dass irgendjemand begreift, wie gefährlich ein Schlaganfall für Frauen ist und was es braucht, um sich davon zu erholen - ich habe etwa sieben Jahre gebraucht." Während dieser Zeit habe sie alles verloren, was sie hatte, auch ihren Platz im Filmgeschäft. Zuvor sei sie einer der "heißesten Filmstars" gewesen, danach sei sie jedoch vergessen worden.