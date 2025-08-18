Sharon Stone: Sie ging einst auf ein Date mit Rapper Nelly

Sie wären wohl eines der ungewöhnlichsten Paare der Entertainmentbranche gewesen. Sharon Stone hat bestätigt, dass sie auf einem Date mit dem Rapper Nelly war.

Zu mehr als einem Date hat es bei Nelly und Sharon Stone nicht gereicht.

In Andy Cohens (57) US-Show "Watch What Happens Live" haben schon zahlreiche Promis von ungewöhnlichen Momenten aus ihrem Leben berichtet. Neben ihrem Schauspielkollegen Bob Odenkirk (62) zu Gast in einer neuen Ausgabe, hat Sharon Stone (67) jetzt bestätigt, dass sie auf ein Date mit dem Rapper Nelly (50) gegangen ist. Doch ein Paar sollte aus ihnen nicht werden.

Andy Cohen: So verrückt, dass es stimmen könnte

"Sharon ist einst auf ein Date mit Nelly gegangen", ertönt zunächst eine Stimme im Studio, wie auch in einem kurzen Videoclip zu sehen ist, . Die beiden Männer raten daraufhin, ob die Behauptung wahr ist. "Ich meine, das ist verrückt genug, dass ich es tatsächlich glauben könnte", sagt Cohen und Odenkirk pflichtet bei: "Ich sage Ja."

"Bist du auf ein Date mit Nelly gegangen?", fragt Cohen. Stone antwortet kurz und knapp: "Ja, das bin ich." Offenbar hat die Chemie zwischen der "Basic Instinct"-Schauspielerin und dem "Hot in Herre"-Rapper aber nicht so ganz gestimmt, denn ein zweites Date habe es nicht gegeben. Im Details geht Stone nicht auf die Verabredung ein.

Die Schauspielerin, die zwei Ehen hinter sich hat, soll derzeit Single sein. Sie hat drei Adoptivsöhne: Roan (25), Laird (20) und Quinn (19). Nelly Ende 2023 die Sängerin Ashanti (44) geheiratet haben. Die beiden kennen sich bereits seit Anfang der 2000er-Jahre. Im Sommer 2024 kam das erste gemeinsame Kind der beiden, ihr Sohn Kareem, zur Welt.