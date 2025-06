Shakiras Söhne sind der Grund, warum sie lebt

Shakira befindet sich aktuell auf Tournee und lässt Reporter hinter die Bühne. Ihnen öffnet sich die Sängerin und spricht über ihre Krisenbewältigung nach der Trennung von Gerard Piqué und die Verbindung zu ihren Söhnen.

Mit 64 ausverkauften Shows in Nord- und Südamerika tritt Shakira (48) vor mehr als zwei Millionen Fans auf. Die Tournee trägt den Titel "Las Mujeres Ya No Lloran" (dt. Frauen weinen nicht mehr), benannt nach Shakiras letztem Album, das von Liebeskummer und persönlichem Umbruch inspiriert wurde. durfte sie vor einer Show in Miamis Hard Rock Stadium hinter den Kulissen besuchen.

Ihre rund elfjährige Beziehung mit dem Ex-Fußballer Gerard Piqué (38) ging 2022 in die Brüche. "Viele von Euch wissen, dass die letzten Jahre nicht die einfachsten für mich waren", sagte sie demnach auf der Bühne. "Aber wer stürzt nicht ab und zu, oder?", habe sie die tobende Menge gefragt. "Was ich gelernt habe, ist, dass ein Sturz nicht das Ende ist, sondern der Anfang einer noch besseren Reise." Genauer gesagt, haben die persönlichen Turbulenzen zu einem kreativen Schub geführt.

Shakira hatte sich nach Jahren der Schaffenspause zurückgemeldet. Im Anfang 2023 veröffentlichten "BZRP Music Sessions #53", einer Zusammenarbeit mit dem argentinischen Produzenten Bizarrap, stichelte sie gegen ihren Ex und dessen neue Partnerin. Er glaube offenbar, dass er sie verletzt habe, aber er habe sie stärker gemacht, sang Shakira unter anderem. Und: "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht."

Die Arbeit lenkt sie ab, ihre Kinder geben ihr Kraft

Traurig sein kann sich die Mutter von zwei Kindern auch heute nicht lange erlauben. "Um eine Show dieser Größe auf die Beine zu stellen und sie jeden Abend stattfinden zu lassen, spielt es keine Rolle, ob man traurig ist oder einen schlechten Tag hatte oder ob man krank ist oder hustet - man muss einfach sein Bestes geben und es auf wundersame Weise schaffen." Das Adrenalin lasse sie keine Erschöpfung spüren.

Auch ihre Kinder geben ihr Kraft. Als sie auf der Bühne "Acróstico" anstimmte, eine Ballade, die Shakira für ihre Söhne Sasha (12) und Milan (10) geschrieben hat, um ihnen zu versprechen, dass sie trotz der Trennung stark bleiben wird, erschienen die Jungs auf Videoleinwänden. "Mein Herz schmilzt jedes Mal, wenn ich sie auf dem Bildschirm sehe und ihre kleinen Stimmen höre", erklärte die gebürtige Kolumbianerin. "Sie sind einfach alles für mich. Sie sind mein Motor und der Grund, warum ich lebe."