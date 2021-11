Shaham von Bro'Sis: Giovanni Zarrella zeigt neuestes Foto

Giovanni Zarrella überrascht mit einem ganz besonderen Schnappschuss. Der Sänger zeigt sich mit seinem ehemaligen Bro'Sis-Kollegen Shaham Joyce.

Bevor Giovanni Zarrella (43) als Solo-Künstler und Moderator durchstartete, gehörte er zur erfolgreichen "Popstars"-Band Bro'Sis. Auch sein Kollege Ross Antony (47) verdankt der Castingband seine heutige Karriere. Als Bro'Sis-Liebling galt jedoch vor allem Shaham Joyce (43), der sich nach dem Aus der Band aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Nun dürfen sich Fans auf ein seltenes Wiedersehen freuen. . Arm in Arm strahlen sie darauf in die Kamera. "Der Liebling von Bro'Sis und ich", kommentiert der italienische Musiker das Selfie mit einem Tränen lachenden Smiley. "Vieles verändert sich, aber einiges eben auch nicht. Das ist wunderbar. Nur Liebe für deine wundervolle Familie und dich Shai", schreibt Zarrella weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Gemeinsam mit seiner Frau Marisa führt Joyce mittlerweile ein Unternehmen in Hamburg, das Kaffee und Zubehör verkauft. Zu Bro'Sis gehörten zudem auch Hila Bronstein, Faiz Mangat und Indira Weis. Zu ihren größten Hits zählten die Songs "I Believe" oder "Do You". 2006 wurde das Aus der Band endgültig besiegelt.