Setbesuch von Markus Söder: Münchner "Tatort"-Duo erhält Ehrenpreis

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl erhalten den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten beim "Blauen Panther" 2025. Markus Söder überreichte die Auszeichnung überraschend am Set der "Tatort"-Abschiedsfolge "Unvergänglich".

Die Münchner "Tatort"-Stars Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66) erhalten den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder (58) überraschte das Duo bei den Dreharbeiten zu ihrem letzten Fall, wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilte. Offiziell überreicht wird der Preis am 22. Oktober beim "Blauen Panther - TV und Streaming Award 2025" in München.

Markus Söder lobt die "Meisterleistung"

"Damit würdigen wir die schauspielerische Lebensleistung des dienstältesten Tatort-Duos", erklärt . "Als 'Batic' und 'Leitmayr' gehören sie für Millionen Krimi-Fans fest zum Sonntagabend." Das Ermittler-Duo hätte "mit feinsinnigem Humor und bodenständigen Charakteren das Bild Bayerns positiv mitgestaltet und Fernsehgeschichte geschrieben", so Söder weiter. Der Ministerpräsident bezeichnete den "Tatort" als eine "Meisterleistung über Jahrzehnte" und sich selbst als großen Fan der beiden Hauptdarsteller.

Nemec und Wachtveitl werden bereits zum zweiten Mal mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. 2012 ehrte sie der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (75) bei der Verleihung, damals noch Bayerischer Fernsehpreis genannt.

Die letzte "Tatort"-Folge des Duos

Nemec und Wachtveitl stehen nach rund 35 Jahren kurz vor ihrem "Tatort"-Abschied. In ihrem 99. und 100. Fall schlüpfen sie ein letztes Mal in ihre Rollen. Die Zuschauer erwartet mit "Unvergänglich" eine spannende Doppelfolge: Nur vier Tage vor der Pensionierung der Kommissare taucht eine verbrannte Leiche auf. Die Suche nach dem Täter führt sie auf Irrwege und in ein ganzes Netz krimineller Gewalt. Die Dreharbeiten für die finale Doppelfolge finden noch bis zum 16. Juli in München und Umgebung statt, ein Ausstrahlungsdatum gab der Sender noch nicht bekannt.

Ab 2026 gibt es dann ein neues Ermittler-Team. Carlo Ljubek (49) stößt als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak zum Sonntagskrimi hinzu. Ferdinand Hofer (32) bleibt der Sendung als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann erhalten.