Serena Williams hat mit der Abnehmspritze 14 Kilo verloren

Serena Williams hat 14 Kilo abgenommen - aber nicht auf natürlichem Weg. Die ehemalige Tennisspielerin verrät offen, dass ihr Abnehmspritzen dabei geholfen haben.

Tennis-Legende Serena Williams (43) macht kein Geheimnis daraus: Sie hat beim Abnehmen nachgeholfen. In einem gesteht die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, dass sie mit einem verschreibungspflichtigen Medikament über 14 Kilogramm verloren hat.

"Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich wirklich gut und gesund. Ich fühle mich körperlich wie geistig befreit", erklärt Williams. Mithilfe eines GLP-1-Medikaments habe sie endlich ihr Wunschgewicht erreicht. Nach zwei Schwangerschaften hatte die Ausnahmeathletin verzweifelt und aus ihrer Sicht erfolglos gegen die Kilos gekämpft.

Harte Workouts brachten nichts

"Egal wie viel ich trainierte oder wie gesund ich mich ernährte - ich erreichte einfach nie das Gewicht, das ich wollte", gesteht Williams. Für die ehemalige Profisportlerin eine völlig neue Erfahrung: "Es war verrückt, weil ich noch nie in einer solchen Lage war, wo ich so hart gearbeitet und so gesund gegessen habe und trotzdem nie dahin kam, wo ich sein musste."

Die Olympiasiegerin betont, dass sie in ihrer Karriere niemals Abkürzungen genommen habe. "Ich weiß, was es braucht, um die Beste zu sein", sagt sie. Umso frustrierender sei es gewesen, trotz intensivem Training nicht das gewünschte Ergebnis zu erzielen und nach den Schwangerschaften nicht richtig abzunehmen.

Schließlich entschied sich Serena Williams etwa sechs Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter für eine Behandlung mit wöchentlichen Injektionen. Diese Medikamente - bekannte Marken sind Ozempic und Mounjaro - wirken im Gehirn und beeinflussen das Sättigungsgefühl. Das sei aber kein Ersatz für einen gesunden Lebensstil, sondern hätten ihre Bemühungen mit gesundem Essen und Sport nur verstärkt, wie sie klarstellt.

"Ich kann einfach mehr machen"

14 Kilo hat sie so inzwischen verloren. Für Williams steht aber nicht das Äußerliche im Vordergrund, betont sie: "Ich kann einfach mehr machen. Ich bin aktiver. Meine Gelenke schmerzen nicht so sehr". Sie fühle sich als habe sie "viel Energie und das ist großartig." Allerdings wolle sie nicht, dass ihr Selbstwert durch ihr Gewicht beeinflusst werde - sie habe sich auch vorher in ihrem Körper wohlgefühlt, nur körperliche Beschwerden durch das Extragewicht hätten gestört.

Die ehemalige Weltranglistenerste will die Behandlung fortsetzen und trainiert bereits für einen Halbmarathon. Ihre Fans nimmt sie regelmäßig beim Sport mit.

Serena Williams zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. 2017 hatte sie ihre erste Tochter zur Welt gebracht, war dann noch mal auf den Platz zurückgekehrt und beendete ihre Karriere erst nach den US Open 2022. Im August 2023 wurde ihre zweite Tochter geboren. Vater der Kinder ist Alexis Ohanian (42), den Williams im November 2017 heiratete.