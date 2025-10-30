Sepp Schauer spricht über "Sturm der Liebe"-Ausstieg: "Dann würde ich sofort aufhören"

Sepp Schauer gehört seit der Premiere von "Sturm der Liebe" 2005 zu den beliebtesten Schauspielern der Serie. Auch mit 76 Jahren steht er fast täglich für die Produktion vor der Kamera – aber wie lange noch? Mit der AZ hat er über einen Ausstieg aus der beliebten Daily-Soap gesprochen.

Seit Folge 1 steht Sepp Schauer als "Alfons Sonnbichler" am Empfangstresen des fiktiven Hotels Fürstenhof und entwickelte sich über die Jahre zum absoluten Publikumsliebling der Serie "Sturm der Liebe". Ein Ausstieg des Schauspielers aus dem beliebten ARD-Format wäre undenkbar – dennoch hat er jetzt mit der AZ über einen möglichen Abschied gesprochen.

Sepp Schauer über "Sturm der Liebe"-Rolle: "Muss man dran arbeiten"

Mit seiner Serien-Ehefrau Antje Hagen verkörpert Sepp Schauer seit über 20 Jahren das perfekte TV-Paar. Wie schafft man es, nach dieser langen Zeit neue Facetten in eine Figur einzubringen? "Das ist schön, dass Sie das fragen, denn das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder selbst stelle", sagt der "Sturm der Liebe"-Star lächelnd im AZ-Gespräch. "Der Alfons hat sich in den letzten 20 Jahren kontinuierlich verändert. Da muss man tatsächlich dran arbeiten, dass die Figur den Leuten nach so einer langen Zeit nicht langweilig wird. Aus jedem Drehbuch kann man aber immer wieder neue Aspekte der Figur hervorholen. Es ist eine schöne Aufgabe, denn das hält Kopf und Figur frisch."

Gefahr der Eintönigkeit bei "Sturm der Liebe": So schützt sich Sepp Schauer

Über Jahrzehnte dieselbe Rolle zu spielen, bietet für TV-Stars nur wenig Abwechslung. "Man kann schon sagen: Das kenne ich. Dann macht man die Schublade auf und holt sein bekanntes Repertoire hervor", gibt Sepp Schauer zu. Aber der 76-Jährige betont, bei seinem Spiel einen "gewissen Ehrgeiz" zu entwickeln – vor allem, wenn er mit Serien-Partnerin Anje Hagen vor der Kamera steht. "Wir sind immer am Arbeiten, damit unsere Figuren nicht dahindümpeln. Die Gefahr der Eintönigkeit mag durchaus bestehen, aber wir kämpfen aktiv dagegen an."

Antje Hagen spielt in "Sturm der Liebe" die Ehefrau von Sepp Schauer. © ARD/WDR/Saskia Pavek

Bye, bye "Sturm der Liebe"? So steht Sepp Schauer zu einem Ausstieg

Im Juli 2024 hat Sepp Schauer seinen 76. Geburtstag gefeiert – ein Alter, in dem viele Menschen bereits im Ruhestand sind oder zumindest darüber nachdenken. Bei dem "Alfons Sonnbichler"-Darsteller hingegen scheint die Rente noch weit entfernt zu sein. Der AZ sagt er dazu: "Es gibt keinen Masterplan – auch nicht für 'Sturm der Liebe'. Sollte mal ein Kollege den Hinweis geben, dass das mit meiner Rolle nicht mehr in die Serie passt, dann würde ich sofort aufhören."

"Sturm der Liebe" feiert heuer 20-jähriges Jubiläum. © ARD/Christof Arnold

Nach TV-Aus: Diese Pläne hat Sepp Schauer

Doch an ein Karriere-Ende will der Schauspieler auch bei einem möglichen "Sturm der Liebe"-Aus nicht denken. "Dann gibt es aber sicherlich noch andere Dinge zu tun – auf die Bühne würde ich auf alle Fälle wieder wollen." Auf ein Theater-Comeback von Sepp Schauer müssen die Fans allerdings nicht lange warten, denn bereits 2026 wird er auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zurückkehren. "Nächstes Jahr spiele ich im August– wenn beim 'Sturm' Drehpause ist – wieder Theater. Einige Vorstellungen in der Komödie im Bayerischen Hof. Ein sehr lustiges Musical: 'Ein total verrückter Sommernachtstraum' – geschrieben, produziert und inszeniert von Michael Tasche. Das wird ein bisschen anders werden, als man es von Shakespeare kennt. Ich freue mich sehr darauf." Im AZ-Gespräch betont Schauer: "Solange ich mir Texte merken kann, werde ich auch weiterhin als Schauspieler aktiv bleiben."